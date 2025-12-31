Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δεσμεύτηκε να επανενώσει την Κίνα με την Ταϊβάν στην ετήσια πρωτοχρονιάτικη ομιλία του στο Πεκίνο.

Μιλώντας μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση εντατικών κινεζικών στρατιωτικών ασκήσεων γύρω από την Ταϊβάν, ο Σι δήλωσε: «Η επανένωση της μητέρας πατρίδας μας, μια τάση της εποχής, είναι ασταμάτητη».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν, ένα αυτοδιοικούμενο νησί, ως μέρος της επικράτειάς της και εδώ και καιρό έχει δεσμευτεί να την προσαρτήσει, ακόμη και με τη χρήση βίας εάν χρειαστεί.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις αυξανόμενες δυνατότητες των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να εξαπολύσουν μια τέτοια επίθεση, εάν ο Σι κρίνει ότι η στιγμή είναι κατάλληλη.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν, προσομοιώνοντας έναν αποκλεισμό των κύριων λιμανιών και στέλνοντας το ναυτικό, την αεροπορία, τις πυραυλικές δυνάμεις και την ακτοφυλακή του για να περικυκλώσουν το κύριο νησί της Ταϊβάν. Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Justice Mission 2025», πλησίασαν περισσότερο στην Ταϊβάν σε σύγκριση με προηγούμενες ασκήσεις και περιλάμβαναν τουλάχιστον 89 πολεμικά αεροσκάφη, τον υψηλότερο αριθμό εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Οι ασκήσεις αναμένονταν από αναλυτές πριν από το τέλος του έτους, αλλά συνδέθηκαν επίσης από Κινέζους σχολιαστές με την πρόσφατη έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ πώλησης όπλων-ρεκόρ ύψους 11 δισ. δολαρίων (8 δισ. λιρών) προς την Ταϊβάν.

Μιλώντας στο Πεκίνο το βράδυ της Τετάρτης, ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα «αγκαλιάζει τον κόσμο με ανοιχτές αγκάλες» και αναφέρθηκε σε αρκετές πολυμερείς διασκέψεις που φιλοξενήθηκαν από το Πεκίνο φέτος, συμπεριλαμβανομένης της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης τον Αύγουστο, όταν παγκόσμιοι ηγέτες, όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, ο Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, συγκεντρώθηκαν στην Τιαντζίν, μια λιμενική πόλη κοντά στο Πεκίνο.

Η μετάδοση της ομιλίας του Σι από τα κινεζικά κρατικά μέσα συνοδευόταν από αρκετά πλάνα της μεγαλύτερης στρατιωτικής παρέλασης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Κίνα, η οποία έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο για να σηματοδοτήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, που θεωρήθηκε μια ανεπιφύλακτη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, ο Σι, ο Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στάθηκαν δίπλα-δίπλα στο Πεκίνο – μια γεωπολιτική ευθυγράμμιση που έχει χαρακτηριστεί «άξονας ανατροπής».

Κεντρικό στοιχείο του οράματος του Σι για μια νέα παγκόσμια τάξη είναι η προσάρτηση της Ταϊβάν και η υποστήριξη άλλων χωρών στην αναγνώριση της Ταϊβάν ως τμήμα της «Μίας Κίνας» που κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στο Πεκίνο, κάτι που η πλειονότητα των Ταϊβανών απορρίπτει.

Στην ομιλία του, ο Σι αναφέρθηκε επίσης στην «Ημέρα Επιστροφής της Ταϊβάν», μια ημέρα μνήμης που καθιερώθηκε το 2025 για να τιμηθεί η επέτειος του τέλους της ιαπωνικής αυτοκρατορικής κυριαρχίας στην Ταϊβάν το 1945. Φέτος, η Ταϊβάν ψήφισε επίσης νόμο για την αναγνώριση της ημερομηνίας, 25 Οκτωβρίου, ως εθνικής αργίας. Η κληρονομιά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε σημαντικό θέμα της πολιτικής ρητορικής τόσο στην Κίνα όσο και στην Ταϊβάν φέτος. Η Κίνα έχει τονίσει τον ρόλο της στην ήττα των Ιαπώνων σε εκείνη τη σύγκρουση, κάτι που θεωρεί ότι έχει υποτιμηθεί στη Δύση. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, εκφώνησε φέτος μια αιχμηρή ομιλία, συγκρίνοντας την Ταϊβάν με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες της δεκαετίας του 1930 που αντιμετώπισαν την απειλή της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Σι επαίνεσε επίσης την πρόοδο της Κίνας στην ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας φέτος, αναφέροντας ρομπότ kickboxing και την Tianwen-2, μια αποστολή εξερεύνησης κομητών που εκτοξεύθηκε τον Μάιο. Επισήμανε ακόμη την παγκόσμια επιτυχία κινεζικών πολιτιστικών εξαγωγών, όπως το βιντεοπαιχνίδι Black Myth: Wukong και την ταινία κινουμένων σχεδίων Ne Zha 2.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Σι απευθύνθηκε σε συνεδρίαση κορυφαίων αξιωματούχων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου ανάπτυξης ΑΕΠ 5%.

Πηγή: skai.gr

