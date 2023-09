Τραμπ: Σε τι διαφέρει η υπόθεση της Τζόρτζια από άλλες ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του - Ποιο είναι το κατηγορητήριο Κόσμος 17:07, 01.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται από τον εισαγγελέα της κομητείας Φούλτον για τις προσπάθειές του να ανατρέψει τις εκλογές του 2020 στη Τζόρτζια