Τραμπ για TikTok: «Εξαρτάται από εμένα, θα δείτε τι θα κάνω...»

Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να εγκρίνει τον νόμο που θα οδηγήσει σε απαγόρευση της λειτουργίας του TikTok πριν την ορκωμοσία του επερχόμενου προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την εξέλιξη είπε ότι η απόφαση για το μέλλον της εφαρμογής TikTok εξαρτάται από τον ίδιο, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που θα λάβει.

«Τελικά εξαρτάται από εμένα, οπότε θα δείτε τι θα κάνω», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNN.

Ερωτηθείς εάν θα λάβει μέτρα για να προσπαθήσει να αναιρέσει την εκκρεμή απαγόρευση, ο Τραμπ είπε ότι «το Κογκρέσο μου δίνει την εξουσία, άρα εγώ θα πάρω την απόφαση».

Μεταξύ άλλων ο επερχόμενος πρόεδρος ανέφερε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του στο μέλλον, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η «απόφαση του δικαστηρίου ήταν αναμενόμενη και πρέπει να τη σεβαστούν όλοι.»

Σημειώνεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τον νόμο που απαγορεύει το TikTok στις ΗΠΑ, εκτός εάν η μητρική εταιρεία ByteDance με έδρα την Κίνα πουλήσει την πλατφόρμα έως τις 19 Ιανουαρίου.

Η ByteDance είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του νόμου, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει την προστασία της ελευθερίας του λόγου για τους περισσότερους από τα 170 εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Αλλά αυτό το επιχείρημα απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι το TikTok πρέπει τώρα να βρει έναν αγοραστή για την αμερικανική έκδοση της εφαρμογής διαφορετικά θα απαγορευτεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί πλήγμα για το TikTok καθώς η λειτουργία του οποίου θα απαγορευτεί πριν την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, ο οποίος έχει υποσχεθεί να «σώσει» την εφαρμογή.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να καθυστερήσει την εφαρμογή του νόμου για να του δώσει την ευκαιρία να ενεργήσει μόλις επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Με το δικαστήριο να απορρίπτει αυτήν την επιλογή και με το ενδεχόμενο άμεσης πώλησης της εφαρμογής να μην φαίνεται, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την παραμονή της ορκωμοσίας του Τραμπ.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια συνομιλία με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, λέγοντας ότι είχαν «μια μεγάλη συζήτηση για το TikTok και μια εξαιρετική συζήτηση για πολλά άλλα θέματα».

Το δικαστήριο, ωστόσο, σημείωσε ότι ο Τραμπ ήθελε κάποτε να απαγορεύσει το TikTok.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ διαπίστωσε ότι το TikTok είχε εγείρει ιδιαίτερες ανησυχίες, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα «συλλαμβάνει αυτόματα τεράστιες ποσότητες πληροφοριών από τους χρήστες της» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των συμφερόντων της κινεζικής κυβέρνησης», έγραψε το δικαστήριο.

Ενόψει της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απαγόρευσης, η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν φαίνεται να άφησε την απόφαση για την επιβολή της απαγόρευσης στον Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί τη Δευτέρα. Παρόλα αυτά, το TikTok είπε ότι μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας όταν ισχύσει η απαγόρευση.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν είπε στο CNN την Πέμπτη ότι ο απερχόμενος πρόεδρος σχεδίαζε να αφήσει στον Τραμπ την επιβολή της απαγόρευσης. «Η θέση μας σε αυτό ήταν σαφής: Το TikTok θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αμερικανική ιδιοκτησία», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν. «Δεδομένης της χρονικής στιγμής που θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μια ημέρα πριν την ορκωμοσία, εναπόκειται στην επόμενη κυβέρνηση να την εφαρμόσει».

Πηγή: skai.gr

