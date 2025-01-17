Τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τις οικονομικές πολιτικές των ΗΠΑ υπό τον επερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προειδοποιώντας πως ακόμα κι αν πλήξουν τον υπόλοιπο κόσμο τελικά θα επιστρέψουν ως μπούμερανγκ στις ΗΠΑ.

Έτσι, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι το κύμα δασμών που έχει προαναγγείλει ο επερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εμπορικές εντάσεις, να μειώσει τις επενδύσεις, να επηρεάσει τις τιμές της αγοράς, να στρεβλώσει τις εμπορικές ροές και να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Αν και οι δασμοί, οι φορολογικές περικοπές και η απορρύθμιση θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομία των ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το σκηνικό για μια πληθωριστική έκρηξη που θα οδηγήσει σε κατάρρευση, ανέφερε.

Αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου ως ασφαλή επένδυση, πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ προέβλεψε «σταθερή, αν και ανεπαρκή» παγκόσμια ανάπτυξη 3,3% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο του 3,7%.

Η πρόβλεψή του για το 2025 παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από την προηγούμενη, κυρίως επειδή αναμένει υψηλότερη ανάπτυξη στις ΗΠΑ από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως, η οποία θα αντισταθμίσει τη χαμηλότερη ανάπτυξη σε άλλες μεγάλες οικονομίες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ΔΝΤ προέβλεψε ότι η οικονομική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 1,6% το 2025, από το 1,5% που προέβλεψε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία του ΔΝΤ υποδηλώνουν ότι η οικονομία της Βρετανίας είχε ασθενέστερη ανάπτυξη πέρυσι από ό,τι είχε προβλέψει το οργανισμός.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «προβλέπεται ότι θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία τα επόμενα δύο χρόνια και η μόνη οικονομία της G7, εκτός από τις ΗΠΑ, για την οποία οι προβλέψεις ανάπτυξης έχουν αναβαθμιστεί για φέτος».

Η επικείμενη άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο κυριαρχεί στην ενότητα που αφορά τους κινδύνους στις προβλέψεις του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία που δημοσιεύει δύο φορές τον χρόνο.

Την τελευταία φορά που ήταν στην εξουσία ο Τραμπ ξεκίνησε έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και η πολιτική των ΗΠΑ οδήγησε σε δασμούς με την ΕΕ.

Αυτή τη φορά, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς χώρες όπως η Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδάς, ενώ προανήγγειλε την επιβολή δασμών 100% στο μπλοκ των εννέα κρατών της BRICS, εάν δημιουργήσουν ένα αντίπαλο νόμισμα με το δολάριο ΗΠΑ.

Ο Τραμπ πρότεινε δασμό 10% στις παγκόσμιες εισαγωγές, δασμό 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό και δασμό 60% στα κινεζικά προϊόντα.

Ενώ το ΔΝΤ εκτιμά ότι αυτά τα μέτρα, μαζί με τις φορολογικές περικοπές και την απορρύθμιση, θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομία των ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα, εξέδωσε σοβαρές προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσαν να πλήξει τον υπόλοιπο κόσμο και τελικά τις ΗΠΑ.

Προειδοποιεί ότι μια πληθωριστική έκρηξη στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ακολουθηθεί από μια πιθανή κατάρρευση που δυνητικά θα «αδυνατίσει τον ρόλο των αμερικανικών ομολόγων ως παγκόσμιου ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου».

Οι επενδυτές βλέπουν τους τίτλους του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ως μία από τις ασφαλέστερες δυνατές επενδύσεις, επειδή τα ομόλογα - που είναι σαν IOU - υποστηρίζονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

