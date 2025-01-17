Μια έρευνα ξεκίνησε στη νήσο Λα Ρεϊνιόν με τις αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους αυτουργούς μίας απάτης, στο πλαίσιο της οποίας κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 830.000 ευρώ από μία Γαλλίδα, η οποία είχε πεισθεί ότι βοηθούσε οικονομικά τον Αμερικανό ηθοποιό Μπραντ Πιτ, μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο μια αστυνομική πηγή.

Προς το παρόν κανείς ύποπτος δεν έχει αναγνωριστεί και οι αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, προσπαθούν να εντοπίσουν τους λογαριασμούς στους οποίους κατέληξαν τα χρήματα αυτής της γυναίκας, η οποία κατέθεσε μήνυση στη Λα Ρεϊνίον, γαλλικό υπερπόντιο έδαφος στον Ινδικό Ωκεανό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Sept à huit, που προβλήθηκε την Κυριακή στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, μία γυναίκα, που την έλεγαν Αν και ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών, κατήγγειλε ότι κατέβαλε το ποσό των 830.000 ευρώ σε απατεώνες, οι οποίοι υποδύονταν τον Αμερικανό αστέρα του κινηματογράφου στέλνοντάς της δύο ψεύτικες σέλφι, παραποιημένα έγγραφα ταυτότητας, ενώ προσέφυγαν στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να κάμψουν τις αμφιβολίες της.

Ισχυριζόμενος ότι έχει ανάγκη από χρήματα για να πληρώσει μία επέμβαση για έναν καρκίνο στο νεφρό επειδή δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς του λόγω του διαζυγίου του με την Αντζελίνα Τζολί, ο ψεύτικος Μπραντ Πιτ κατάφερε να αποσπάσει αυτό το σημαντικό ποσό από το θύμα του. Η 53χρονη, που ερωτεύτηκε, τον «Μπραντ Πιτ», καταστράφηκε οικονομικά και έκανε τρεις απόπειρες αυτοκτονίας.

Μετά την προβολή της εκπομπής, η γυναίκα αποτέλεσε αντικείμενο χλευασμού εκ μέρους χρηστών του διαδικτύου, που κορόιδευαν την ευπιστία που επέδειξε. Έκτοτε, το ρεπορτάζ αποσύρθηκε από όλες τις πλατφόρμες από το TF1, έπειτα από το «κύμα παρενόχλησης εναντίον ενός μάρτυρα».

Η υπόθεση έφθασε έως το περιβάλλον του ηθοποιού, ο οποίος προειδοποίησε τους θαυμαστές του για τους απατεώνες, οι οποίοι χρησιμοποιούν την εικόνα του.

«Είναι απαίσιο που οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τον ισχυρό δεσμό μεταξύ θαυμαστών και διασημοτήτων. Αυτή είναι μια σημαντική υπενθύμιση να μην απαντάτε σε ανεπιθύμητα διαδικτυακά μηνύματα, ειδικά από ηθοποιούς που δεν είναι παρόντες στα κοινωνικά δίκτυα» δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αστέρα του Χόλιγουντ ερωτηθείς από το Variety.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.