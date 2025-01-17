Το μυστικό ημερολόγιο της Αγγλίδας φιλενάδας του Χίτλερ αποκαλύφθηκε ύστερα από 80 χρόνια, φέροντας στο φως μυστικά και αποκαλύψεις για τη ζωή του ανθρώπου που έμεινε στην ιστορία ως ο πιο μισητός στην ανθρωπότητα.

Η 20χρονη αριστοκράτισσα καλλονή Unity Mitford, σκανδάλισε τη βρετανική κοινωνία καθώς ερωτεύτηκε τον Χίτλερ και κατέγραφε όλα τα μυστικά της στο ημερολόγιο, επί 5 χρόνια μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα χαμένα μυστικά ημερολόγια της Unity αποκαλύπτονται σήμερα από την Daily Mail η οποία δημοσιεύει αποσπάσματα, προκαλώντας απορία πώς μια γυναίκα έγραφε τόσο λυρικά για τον δικτάτορα.

Η εφημερίδα μάλιστα θα παρουσιάσει τα ημερολόγια σε αποκλειστική έκδοση αλλά και μέσω 4 επεισοδίων podcast που από σήμερα είναι στον «αέρα».

H Unity, έγραψε τα ημερολόγια από το 1935 έως το 1939 και εξιστορούν... 139 συναντήσεις με τον Χίτλερ.

Το τερατώδες καθεστώς του Φίρερ δολοφόνησε 6 εκατομμύρια Εβραίους στο Ολοκαύτωμα, αλλά η 20χρονη τον έβλεπε σαν θεό.

Μαγεύτηκε τόσο πολύ που μετακόμισε στο Μόναχο για να είναι κοντά του, κάνοντας την «επίσημη» ερωμένη του Χίτλερ, Εύα Μπράουν, να βράζει από τη ζήλια.

Μέσα από τις σελίδες των ημερολογίων αποκαλύπτεται το πάθος που είχε ο ένας για τον άλλον, παρά το γεγονός ότι ο Χίτλερ ήταν μεγαλύτερος κατά 25 χρόνια.

Το δερμάτινο ημερολόγιο της Αγγλίδας ερωμένης του Χίτλερ/ Photo: Murray Sanders

Τα ημερολόγια είναι γεμάτα με φρικιαστικές αποκαλύψεις για τον Χίτλερ και την Αγγλίδα που τον ερωτεύτηκε παράφορα. Όπως αποκαλύπτεται, ο Χίτλερ ενώ σχεδίαζε την παγκόσμια σφαγή, «συμπεριφερόταν ως 17χρονος» μαζί της.

Ο διάσημος ιστορικός Άντριου Ρόμπερτς μιλώντας στην εφημερίδα ανέφερε πως «είναι εξαιρετικά σπάνιο στη σύγχρονη εποχή να ανακαλύπτονται και να δημοσιεύονται τα ημερολόγια μιας γνωστής φυσιογνωμίας του ναζιστικού κινήματος», υπενθυμίζοντας μια ανάλογη δημοσίευση γερμανικών εκδοτικών οίκων, που τελικά αποδείχθηκαν ψεύτικα. Πριν από 42 χρόνια ο Γερμανός εκδότης περιοδικών Stern και ο Βρετανός συνεργάτης του The Sunday Times δημοσίευσαν περιοδικά που υποτίθεται ότι είχαν γραφτεί τον ηγέτη Χίτλερ. Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν πλαστά.

Τώρα η αγγλική ταμπλόιντ, υποστηρίζει ότι έχει λάβει κάθε προφύλαξη για να αποδείξει ότι τα ημερολόγια της Mitford δεν είναι πλαστά καθώς έχουν ελεγχθεί σχολαστικά από ειδικούς στα χειρόγραφα, το μελάνι και το χαρτί, για να αποδείξουν την αυθεντικότητά του.

Το τέλος της Unity

Η τελευταία καταχώρηση στο ημερολόγιό της χρονολογείται την 1η Σεπτεμβρίου 1939, την ημέρα που η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία.

Δύο μέρες αργότερα, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, η Unity δεν ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα της και από την απόγνωσή της, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.

Έστρεψε το όπλο στο κεφάλι της στο πάρκο English Garden του Μονάχου. Δεν κατάφερε να αυτοκτονήσει, αν και υπέστη εγκεφαλική βλάβη και η σφαίρα παρέμεινε στο κρανίο της. Επέστρεψε στη Βρετανία, όπου πέθανε το 1948, σε ηλικία 33 ετών.

Μόνο τώρα -86 χρόνια αφότου έκλεισε το δερμάτινο ημερολόγιό της για τελευταία φορά- το κοινό μπορεί επιτέλους να διαβάσει την αφήγηση της Unity για τις συναντήσεις της με τον Χίτλερ, χάρη σε μια σχολαστική έρευνα του Mail στην οποία εμπλέκεται μια ομάδα δημοσιογράφων με επικεφαλής τον Literary Editor Η Sandra Parsons και ο αρχισυντάκτης Richard Kay.

Με συναρπαστικές λεπτομέρειες, το ημερολόγιο εξιστορεί το πώς μετατράπηκε από μια εμμονική καταδίωξη του χειρότερου ανθρώπου στον κόσμο σε μαγεμένη έμπιστή του. Και όπως θα αποκαλύψει αυτή η σειρά της Mail τις επόμενες μέρες, δεν φάνηκε να το μετάνιωσε ούτε μια στιγμή. Στις 9 Φεβρουαρίου 1935, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Χίτλερ καθώς την καλούσε στο τραπέζι του εστιατορίου του, έγραψε: «Η πιο υπέροχη μέρα της ζωής μου».

