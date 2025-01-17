ΗΠΑ: Προς απαγόρευση το TikTok την Κυριακή - Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τον νόμο

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τον νόμο που απαγορεύει το TikTok στις ΗΠΑ, εκτός εάν η μητρική εταιρεία ByteDance με έδρα την Κίνα πουλήσει την πλατφόρμα έως τις 19 Ιανουαρίου.

Η ByteDance είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του νόμου, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει την προστασία της ελευθερίας του λόγου για τους περισσότερους από τα 170 εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Αλλά αυτό το επιχείρημα απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι το TikTok πρέπει τώρα να βρει έναν αγοραστή για την αμερικανική έκδοση της εφαρμογής διαφορετικά θα απαγορευτεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και βουλευτές έχουν κατηγορήσει την ByteDance ότι συνδέεται με την κινεζική κυβέρνηση και έχουν εγείρει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια σχετικά με το TikTok.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί πλήγμα για το TikTok καθώς η λειτουργία του οποίου θα απαγορευτεί πριν την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, ο οποίος έχει υποσχεθεί να «σώσει» την εφαρμογή.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να καθυστερήσει την εφαρμογή του νόμου για να του δώσει την ευκαιρία να ενεργήσει μόλις επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Με το δικαστήριο να απορρίπτει αυτήν την επιλογή και με το ενδεχόμενο άμεσης πώλησης της εφαρμογής να μην φαίνεται, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την παραμονή της ορκωμοσίας του Τραμπ.

Ο νόμος που προβλέπει απαγόρευση ή πώληση ψηφίστηκε τον Απρίλιο με δικομματική υποστήριξη και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως απάντηση στις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια σχετικά με πιθανή επιρροή της κινεζικής κυβέρνησης στην πλατφόρμα.

