Σάουθεντ: Στον εκατομμυριούχο Con Zwinkels ανήκε το αεροπλάνο που συνετρίβη

Στον Ολλανδό εκατομμυριούχο του τομέα της τεχνολογίας, Con Zwinkels, ο οποίος έχει επίσης υπάρξει πιλότος Boeing 747 για τη Martinair, άνηκε σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, το μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο London Southend, στην κομητεία Έσσεξ της Αγγλίας.

Συνολικά τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς το μικρό αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πρόσκρουσή του.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν δύο Ολλανδοί πιλότοι και μια Χιλιανή νοσηλεύτρια, σύμφωνα με λίστα επιβατών.

Η συντριβή σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Κυριακής.

Το αεροδρόμιο έκλεισε «μέχρι νεωτέρας», με όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις να ακυρώνονται.

Το αεροσκάφος τύπου Beech B200 Super King Air, μήκους 12 μέτρων, ανήκε στην ολλανδική εταιρεία Zeusch Aviation και είχε μεταφέρει ασθενή στο Southend πριν ξεκινήσει το ταξίδι επιστροφής για την Ολλανδία.

Four people died in the plane crash at London Southend Airport on Sunday, Breaking Aviation News & Video understands.



The people on board are believed to be two pilots and two passengers, who were travelling in the Beechcraft B200 aircraft when the plane crashed and burst into… pic.twitter.com/FPFNsiOOo3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 14, 2025

Ο ανώτατος αξιωματικός της Αστυνομίας του Έσσεξ, Morgan Cronin, επιβεβαίωσε πως και οι τέσσερις επιβαίνοντες δεν ήταν Βρετανοί και πως, δυστυχώς, όλοι σκοτώθηκαν επί τόπου.

«Το αεροσκάφος αντιμετώπισε δυσκολίες λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση και συνετρίβη εντός του χώρου του αεροδρομίου. Από αυτό το σημείο, εργαζόμαστε για να εξακριβώσουμε τις ταυτότητες των θυμάτων και να ερευνήσουμε τα αίτια του δυστυχήματος», δήλωσε.

Η Βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων (AAIB) έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα, με ομάδα εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνει ειδικούς που μελετούν ανθρώπινα λάθη σε αεροπορικά δυστυχήματα, μηχανική και ανάλυση δεδομένων πτήσεων.

Τα συντρίμμια θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο Φάρνμπορο για περαιτέρω ανάλυση.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σοκαριστικές σκηνές.

Ο 34χρονος Ben Guppy, που βρισκόταν με την κόρη του στον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου Holiday Inn κοντά στο αεροδρόμιο, είδε το αεροσκάφος να ανεβαίνει μόλις 50 μέτρα από το έδαφος πριν αρχίσει να έχει έντονη κλίση αριστερά και τελικά να στροβιλίζεται ανεξέλεγκτα και να προσκρούει στο έδαφος.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα είδαμε μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται. Ήταν τρομακτικό», είπε.

Ο ίδιος περιέγραψε πως «ένιωσε ένα κύμα θερμότητας» να τον χτυπά, ενώ η κόρη του κοιτούσε προς άλλη κατεύθυνση – κάτι που, όπως ανέφερε, θεωρεί ευτύχημα.

🚨 BREAKING NEWS: A devastating plane crash occurred at London Southend Airport, UK.



A Beechcraft Super King Air light aircraft crashed and exploded into a massive fireball shortly after takeoff, Eyewitnesses described a horrific scene of black smoke and flames, prompting a… pic.twitter.com/9KrHzfgkeg — Breaking News (@TheNewsTrending) July 13, 2025

Ο John Johnson, που βρισκόταν με την οικογένειά του στο αεροδρόμιο, δήλωσε: «Χαιρετήσαμε τους πιλότους και μας ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό. Το αεροσκάφος απογειώθηκε αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρχισε να γέρνει έντονα προς τα αριστερά, αναποδογύρισε και συνετρίβη κατακόρυφα. Ακολούθησε μεγάλη έκρηξη και όλοι μείναμε αποσβολωμένοι».

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μια πύρινη στήλη και μαύρο καπνό να υψώνονται από το σημείο της πρόσκρουσης, ενώ παίκτες του γειτονικού Rochford Hundred Golf Club έσπευσαν προς τα συντρίμμια για να βοηθήσουν.

Εργαζόμενος στο Golf Club είπε πως αισθάνθηκε ένα «τεράστιο κύμα θερμότητας» πριν δει την έκρηξη στον ουρανό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αστυνομία του Έσσεξ έχει δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας για όσους έχουν πληροφορίες ή μαρτυρίες σχετικά με το δυστύχημα.

