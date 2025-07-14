Σε μια εντυπωσιακή στροφή στη στάση του απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από το Οβάλ Γραφείο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, νέα συμφωνία για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, η οποία περιλαμβάνει και προηγμένα συστήματα αεράμυνας Patriot.

Οι πρώτες συστοιχίες αναμένεται να αποσταλούν εντός των επόμενων ημερών, με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται από ευρωπαϊκές χώρες μέσω της Συμμαχίας.

«Οι συστοιχίες θα σταλούν πολύ στις επόμενες ημέρες. Θα αρχίσουν να φτάνουν σύντομα. Μερικές από τις χώρες που διαθέτουν ήδη συστήματα Patriot θα τα παραχωρήσουν και θα τα αντικαταστήσουν», ανέφερε.

«Σήμερα κλείσαμε συμφωνία για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Θα στείλουμε τα καλύτερα στο ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υλοποίηση της αποστολής θα συντονιστεί από τη Συμμαχία.

«Θα κατασκευάσουμε όπλα κορυφαίας τεχνολογίας και θα σταλούν στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τραμπ.

«Κατασκευάζουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, τους καλύτερους πυραύλους, τα καλύτερα απ’ όλα – και οι ευρωπαϊκές χώρες το γνωρίζουν. Κλείσαμε σήμερα μια συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας νέα συμφωνία για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες γνωρίζουν την αξία αυτών που φτιάχνουμε. Κλείσαμε σήμερα μια συμφωνία – και θα αφήσω τον Μαρκ να μιλήσει γι' αυτό – σύμφωνα με την οποία θα στείλουμε όπλα και εκείνοι θα τα πληρώσουν», ανέφερε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μεταφέρουν τον στρατιωτικό εξοπλισμό και τα πυρομαχικά στην Ουκρανία, ώστε να ενισχυθεί η άμυνά της απέναντι στη ρωσική εισβολή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πληρώσουν τίποτα, δεν θα αγοράσουμε εμείς τον εξοπλισμό. Θα τον κατασκευάσουμε, αλλά εκείνοι θα αναλάβουν το κόστος», τόνισε, αναφερόμενος στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που θα χρηματοδοτήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει «δευτερογενείς δασμούς» ύψους περίπου 100% στη Ρωσία σε διάστημα 50 ημερών, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την προειδοποίησή του ότι οι δασμοί των ΗΠΑ θα είναι «επώδυνοι» και θα πλήξουν σοβαρά τη ρωσική οικονομία.

«Ελπίζω να μη φτάσουμε στο σημείο να τους επιβάλουμε, αλλά ακούω τόσα πολλά λόγια. Είναι μόνο λόγια», δήλωσε.

«Είναι όλα λόγια – κι ύστερα πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο και σκοτώνουν 60 ανθρώπους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να τελειώσει.», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει σε περίπτωση που ο Βλαντίμιρ Πούτιν κλιμακώσει την κατάσταση, ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε έντονα, απαντώντας «μην μου κάνετε τέτοια ερώτηση, στόχος μου είναι να τελειώσει ο πόλεμος».

Επίσης, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση πολλών μελών του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, στο πρόσφατο σύνοδο στη Χάγη, επαναλαμβάνοντας ωστόσο το πάγιο παράπονό του ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβαρύνονται δυσανάλογα για την άμυνα της Ουκρανίας.

«Το πνεύμα που δείχνουν είναι εντυπωσιακό», δήλωσε. «Τελικά, μια πολύ ισχυρή Ευρώπη είναι κάτι καλό», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν τα όπλα για την Ουκρανία

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα αγοράσουν όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξοπλίσουν την Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο εξοπλισμός και τα στρατιωτικά μέσα θα οδηγήσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να «ξανασκεφτεί» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία θα παραλάβει «τεράστιες ποσότητες στρατιωτικού εξοπλισμού», συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, συστημάτων αεράμυνας και πυρομαχικών.

«Η ταχύτητα είναι κρίσιμη σε αυτή τη φάση», υπογράμμισε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι μεταξύ των χωρών που θα συμμετάσχουν στις αγορές για λογαριασμό της Ουκρανίας περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Φινλανδία, ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία.

Δείτε τις δηλώσεις που έκαναν νωρίτερα Τραμπ και Ρούτε:

Πηγή: skai.gr

