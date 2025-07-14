Σε κατάσταση επιφυλακής για πλημμύρες τέθηκε τη Δευτέρα η περιοχή του Hill Country στο Τέξας, μετά από ένα Σαββατοκύριακο με συνεχείς προειδοποιήσεις και έντονες βροχοπτώσεις. Μια ακόμη πλημμύρα μεγάλης κλίμακας έπληξε την πληγείσα περιοχή την Κυριακή, με τη στάθμη του ποταμού Λαμπάσας να ανεβαίνει κατά 9 μέτρα. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν από 20 έως και 25 εκατοστά βροχής από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή.

Οι τελευταίες εβδομάδες στο Τέξας ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Τουλάχιστον 129 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφοδρές πλημμύρες στην κεντρική πολιτεία κατά το τριήμερο της 4ης Ιουλίου, ενώ πάνω από 170 εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι συνεχείς καταιγίδες προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα που σε ορισμένα σημεία το νερό έφτασε τα 30 με 38 εκατοστά.

Οι πλημμύρες της Κυριακής ανάγκασαν τα σωστικά συνεργεία να διακόψουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού των αγνοουμένων από τις προηγούμενες φονικές πλημμύρες. Ωστόσο, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν νέες βροχοπτώσεις και περαιτέρω κινδύνους.

Για την κομητεία Κερ έχουν εκδοθεί 12 διαφορετικές προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες μόνο μέσα στον Ιούλιο, γεγονός που καταδεικνύει τον συνεχιζόμενο κίνδυνο για το Τέξας. Σχεδόν καθημερινά σημειώνονται νέες καταιγίδες.

Από την 1η Ιουλίου, ορισμένες περιοχές της κεντρικής πολιτείας έχουν δεχθεί πάνω από 40 εκατοστά βροχής. Συγκεκριμένα, στο Μέναρντ του Τέξας καταγράφηκαν 41,78 εκατοστά, ενώ στις 26 Μαΐου η περιοχή είχε δεχθεί και χαλάζι με διάμετρο που έφτανε τα 15 εκατοστά. Στο Μέισον του Τέξας καταγράφηκαν 37,25 εκατοστά βροχής αυτόν τον μήνα, ενώ ένας μετεωρολογικός σταθμός βόρεια του Μπέρνετ κατέγραψε 45,5 εκατοστά.

Το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων έχει καταλήξει στους ποταμούς Γουαδελούπη, Σαν Σάμπα, Λιάνο, Λαμπάσας και Κολοράντο, προκαλώντας διαδοχικές πλημμύρες.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, με τις προειδοποιήσεις για πλημμύρες να παρατείνονται έως τις βραδινές ώρες. Καταιγίδες άρχισαν να εκδηλώνονται το πρωί, ενώ αναμενόταν να επεκταθούν σε μεγαλύτερη έκταση και να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Ήδη από τις 9 το πρωί (τοπική ώρα) είχαν εκδοθεί πολλές προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Ένα μεσοκλιματικό σύστημα στροβίλων (MCV) εντοπιζόταν επίσης μέσω δορυφόρου να κινείται βόρεια από την Κοαουίλα του Μεξικού. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν αδύναμο στρόβιλο στην ατμόσφαιρα, απομεινάρι από καταιγίδες της Κυριακής που έχουν πλέον εξασθενήσει. Ο στρόβιλος αυτός ευνοεί την ανύψωση του αέρα μπροστά του, γεγονός που ενισχύει την αστάθεια και προκαλεί νέα επεισόδια βροχοπτώσεων και καταιγίδων στο Τέξας το απόγευμα της Δευτέρας.

Μέχρι το βράδυ, αναμένονται επιπλέον 7 έως 13 εκατοστά βροχής, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα ύψη ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 18 έως 23 εκατοστά.

Another major flood in Texas. 33’ rise in 4 hours! pic.twitter.com/3oNzDo0gaT — Shawn Hendrix (@TheShawnHendrix) July 13, 2025

Ο ποταμός Frio, κάτω από το σημείο Dry Frio ανατολικά της Ουβάλντε, προβλέπεται να υπερχειλίσει με άνοδο της στάθμης κατά 5,5 μέτρα. Η ροή του νερού αναμένεται να εκτοξευτεί από 2 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο σε πάνω από 1.300 κυβικά μέτρα — αύξηση 667 φορές. Πρόκειται για όγκο νερού ικανό να γεμίζει μια ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα κάθε 1,9 δευτερόλεπτα.

Πότε θα τελειώσουν τελικά οι βροχές;

Από την Τρίτη, η πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες μειώνεται σημαντικά, ενώ από την Τετάρτη και μετά, οι προβλέψεις δείχνουν ξηρό καιρό. Αυτό σηματοδοτεί μια περίοδο ηρεμίας μετά από δύο εβδομάδες συνεχών πλημμυρικών φαινομένων.

Για να εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος πλημμυρών στο Τέξας, θα χρειαζόταν ένα ισχυρό ψυχρό μέτωπο από τα βορειοδυτικά, το οποίο θα καθάριζε την ατμόσφαιρα και θα μετέφερε την υγρασία πίσω προς τον Κόλπο του Μεξικού.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί άμεσα, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ακόμη και αν δεν υπάρχουν μεγάλης κλίμακας μηχανισμοί για την πρόκληση καταιγίδων, η ατμόσφαιρα παραμένει πολύ υγρή, και μικρότερης κλίμακας φαινόμενα, όπως τα κατάλοιπα άλλων καταιγίδων ή ατμοσφαιρικές διαταραχές από γειτονικές πολιτείες, μπορούν να προκαλέσουν νέες καταιγίδες.

Υπάρχει επίσης πιθανότητα να αναπτυχθεί τροπικό σύστημα στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ αργότερα μέσα στην εβδομάδα, το οποίο θα μπορούσε να φέρει έντονες βροχές και κίνδυνο πλημμυρών και στο ανατολικό Τέξας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.