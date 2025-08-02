Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Τζερόμ Πάουελ «πιθανότατα» θα ολοκληρώσει τη θητεία του ως επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), παρά τις σφοδρές επικρίσεις που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυπώσει εναντίον του για την άρνηση μείωσης των επιτοκίων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Newsmax, η οποία μεταδόθηκε χθες Παρασκευή, ο Τραμπ υπογράμμισε πως θα απομάκρυνε τον Πάουελ χωρίς δεύτερη σκέψη, επισημαίνοντας ότι τα επιτόκια της Fed είναι σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο, αλλά συμπλήρωσε πως οι σύμβουλοί του θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε «αναταραχή στην αγορά».

«Θα φύγει σε επτά ή οκτώ μήνες και θα βάλω κάποιον άλλον», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη λήξη της θητείας του Πάουελ ως επικεφαλής της Fed τον Μάιο του 2026.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε πάντως τον Τζερόμ Πάουελ να παραιτηθεί. «Ο Πάουελ θα έπρεπε να παραιτηθεί, όπως παραιτήθηκε η Αντριάνα Κούγκλερ, η οποία είχε διοριστεί από τον Μπάιντεν», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, η Κούγκλερ παραιτήθηκε από τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, δίνοντας στον Τραμπ την ευκαιρία να επιλέξει υποψήφιο της αρεσκείας του.

Πηγή: skai.gr

