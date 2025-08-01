Τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ "χειραγωγούνται για πολιτικούς σκοπούς", δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δυσαρεστημένος με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα σήμερα, και ζητώντας την "άμεση" απόλυση ενός στελέχους της στατιστικής υπηρεσίας.

"Μόλις έμαθα ότι τα 'στοιχεία για την απασχόληση' της χώρας μας συντάσσονται από ένα πρόσωπο που διορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν, τη Δόκτορα Έρικα ΜακΕντάρφερ, η οποία νόθευσε τα στοιχεία για την απασχόληση πριν από τις εκλογές για να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης της Κάμαλα" (Χάρις, της Δημοκρατικής αντιπάλου του στις τελευταίες προεδρικές εκλογές σ.σ.), έγραψε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους στο δίκτυό του Truth Social, λίγες ώρες μετά την επίσημη δημοσίευση στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

