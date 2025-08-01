Η Γερμανία στέλνει Patriot στην Ουκρανία

Ο υπ. Άμυνας Πιστόριους ανακοίνωσε την αποστολή δύο συστημάτων Patriot από τη Γερμανία στο Κίεβο. Η Γερμανία θα λάβει ως αντάλλαγμα από τις ΗΠΑ δύο πιο σύγχρονα συστήματα. Γιατί όλοι θέλουν Patriot;Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Όσο η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, τόσο η διεθνής συμμαχία προς στήριξη της Ουκρανίας επισπεύδει την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γερμανού υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την Παρασκευή η Γερμανία θα παραδώσει τις επόμενες μέρες δύο συστήματα εκτοξευτών Patriot στην Ουκρανία και θα ακολουθήσουν νέες αποστολές επιμέρους εξαρτημάτων τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, μεταξύ αυτών ραντάρ.

Πηγή: Deutsche Welle

Όπως σημειώνουν ειδικοί σε θέματα άμυνας, δεν αρκεί πάντως μόνο η αποστολή των εκτοξευτών (launchers) ώστε τα συστήματα να είναι λειτουργικά αλλά απατείται και η αποστολή των εξαρτημάτων.Η Γερμανία εκπληρώνει έτσι τη δέσμευσή της για στήριξη της ουκρανικής αεράμυνας στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ως βασικός προμηθευτής της Ουκρανίας με εξοπλιστικά συστήματα στην Ευρώπη.Ως αντάλλαγμα οι ΗΠΑ θα παραδώσουν το συντομότερο δυνατό νέα, υπερσύγχρονα συστήματα Patriot προς ενίσχυση της γερμανικής αποτρεπτικής ικανότητας και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Βερολίνου προς το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, η Γερμανία θα είναι η πρώτη χώρα που θα λάβει τα συστήματα Patriot νέας γενιά από την αμερικανική αμυντική βιομηχανία Raytheon. «Η δέσμευση των ΗΠΑ είναι δεδομένη» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας.Συστήματα ακριβείας «hit to kill»Μέχρι στιγμής η Ουκρανία έχει λάβει άλλα τρία συστήματα Patriot από τη Γερμανία, ενώ συνολικά διαθέτει σύμφωνα με πληροφορίες έξι με οκτώ συστήματα Patriot. Yπό διαπραγμάτευση βρίσκονται επιπλέον παραδόσεις από άλλους εταίρους στο πλαίσιο της δυτικής συμμαχίας που στηρίζει την Ουκρανία.Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλης εμβέλειας Patriot, που είναι περιζήτητο από το Κίεβο, έχει πολλά πλεονεκτήματ: νεμβέλεια έως και 160 χλμ, μπορεί να αναχαιτίσει ένα μεγάλο εύρος εχθρικών πυραύλων ταυτόχρονα, έχει συμβατότητα με άλλα κρίσιμα νατοϊκά συστήματα, όπως τα IRIS-T ή τα NASAMS.Οι συστοιχίες Patriot είναι συστήματα μεγάλης ακριβείας με δυνατότητα «hit to kill». Έχουν χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του '80 και μετά σε πολλούς πολέμους, από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 μέχρι το ουκρανικό μέτωπο μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.«Μακρά περίοδος εικασιών»Έτσι περιγράφει χαρακτηριστικά η οικονομική εφημερίδα την περίοδο της διαπραγμάτευσης μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ ως προς τη συνέχιση της στήριξης της ουκρανικής αεράμυνας τους τελευταίους μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «θα πρέπει να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι». Από την άλλη πλευρά η Γερμανία είχε διαμηνύσει ότι δεν μπορεί να παραδώσει στην Ουκρανία -αρχικά- δικά της Patriot, επειδή τα χρειάζεται για τη δική της άμυνα.Έκτοτε, όπως σημειώνει η καλά πληροφορημένη σε θέματα εξοπλιστικών γερμανική εφημερίδα, ακολούθησε μια μακρά διαδικασία συζητήσεων σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Ο τελικός συντονισμός με τις ΗΠΑ που κατέληξε στις σημερινές ανακοινώσεις προέκυψε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μπόρις Πιστόριους πρόσφατα στην Ουάσινγκτον, όπου είχε συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ.

