Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς σε μπαρ στην περιοχή Ανακόντα, σήμανε στην αστυνομία της Μοντάνα, στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε νεκροί, ενώ οι άνθρωποι που δέχθηκαν σφαίρες, ήταν περισσότεροι από έξι.
Δείτε βίντεο:
🚨Breaking: At least 4 to 6 dead, multiple victims after a mass shooting at Owl Bar in Anaconda, Montana— Moni 💕 (@MoniFunGirl) August 1, 2025
Perpetrator is still on the loose in an F-150 pickup truck.
Note: Preliminary info! Subject to change quickly, this is still happening and not all info is yet available.… pic.twitter.com/5HvQqM0BBy
Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα AR‑15.
Η αστυνομία έχει θέσει ολόκληρη την περιοχή σε lockdown, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει μονάδες των ειδικών δυνάμεων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.