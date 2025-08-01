Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς σε μπαρ στην περιοχή Ανακόντα, σήμανε στην αστυνομία της Μοντάνα, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε νεκροί, ενώ οι άνθρωποι που δέχθηκαν σφαίρες, ήταν περισσότεροι από έξι.

Δείτε βίντεο:

🚨Breaking: At least 4 to 6 dead, multiple victims after a mass shooting at Owl Bar in Anaconda, Montana



Perpetrator is still on the loose in an F-150 pickup truck.



Note: Preliminary info! Subject to change quickly, this is still happening and not all info is yet available.… pic.twitter.com/5HvQqM0BBy — Moni 💕 (@MoniFunGirl) August 1, 2025

Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα AR‑15.

Η αστυνομία έχει θέσει ολόκληρη την περιοχή σε lockdown, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει μονάδες των ειδικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.