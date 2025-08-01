Λογαριασμός
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε μπαρ στη Μοντάνα - Αναφορές για νεκρούς

Ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα AR‑15 - Σε lockdown ολόκληρη η περιοχή - Αναοφορές για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς

Μοντάνα

Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς σε μπαρ στην περιοχή Ανακόντα, σήμανε στην αστυνομία της Μοντάνα, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε νεκροί, ενώ οι άνθρωποι που δέχθηκαν σφαίρες, ήταν περισσότεροι από έξι.

Δείτε βίντεο: 

Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα AR‑15.

Η αστυνομία έχει θέσει ολόκληρη την περιοχή σε lockdown, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει μονάδες των ειδικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ πυροβολισμοί Μοντάνα
