Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One έστειλε νέο μήνυμα για το Ιράν.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά», οι ΗΠΑ «έχουν ήδη κερδίσει στρατιωτικά, τους έχουν απομείνει πολύ λίγα (όπλα)... Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν μια συμφωνία» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιμένοντας ότι το Ιράν έχει ζητήσει μια συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε «απλώς δεν ξέρω αν είναι άξιοι για μια συμφωνία, δεν ξέρω αν θα την τιμήσουν» επανέλαβε.

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Νωρίτερα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, ενώ επέμεινε για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει στο Ιράν, λέγοντας ότι «τους έχουν απομείνει πολύ λίγα και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία».

Όταν ρωτήθηκε γιατί το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία αν θέλει να κάνει συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή είναι κάπως τρελοί για να είμαι ειλικρινής. Ακούγεται τρελό, είναι λίγο εκτός ελέγχου, αλλά θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία».

«Για κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», συμπλήρωσε ο Τραμπ. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ επιστρέφουν σε μια ολοκληρωμένη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν ξέρω. Έχουμε πολλούς τρόπους να κερδίσουμε, αλλά έχουμε ήδη κερδίσει στρατιωτικά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «έχει λήξει» και προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν μέσα στη νύχτα, κυρίως σε κρίσιμες υποδομές όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ. Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε σκληρά και απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση: θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού Χαργκ, του βασικού τερματικού σταθμού εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Οι αμερικανικές επιθέσεις σε πέντε επαρχίες έχουν σκοτώσει 14 άτομα και τραυματίσει 78 από την έναρξη τους την Τετάρτη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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