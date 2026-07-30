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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών στρατιωτών τους από επίθεση των ΗΠΑ

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του υπ. Άμυνας του Κουβέιτ είπε ότι ιρανική επίθεση έπληξε κτίριο που ανήκει σε κινεζική εταιρία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εργάτης

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Φρουροί

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι τρεις στρατιώτες τους σκοτώθηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε βορειοδυτική επαρχία του Ιράν.

«Στη στυγνή επίθεση που πραγματοποίησε το τρομοκρατικό καθεστώς των εγκληματικών Ηνωμένων Πολιτειών στις 30 Ιουλίου 2026, τρία γενναία και αφοσιωμένα μέλη (...) των Φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Ζαντζάν έγιναν μάρτυρες», ανέφερε σε ανακοίνωση το τοπικό τμήμα του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X δήλωσε ότι ιρανική επίθεση έπληξε κτίριο που ανήκει σε κινεζική εταιρία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εργάτης και να προκληθούν σημαντικές ζημιές στο βόρειο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, οι Φρουροί είπαν επίσης ότι επιτέθηκαν στη βάση Αζράκ στην Ιορδανία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Φρουροί της Επανάστασης ΗΠΑ Κουβέιτ
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