Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος από τη Σκωτία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάθε κίνησή της πριν από τον θάνατό της, αλλά και να εξακριβώσουν ποιοι ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί της.



Η άφιξη στην Ελλάδα και οι τελευταίες ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αεροπορικών εταιρειών, η 38χρονη έφθασε στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου, ταξιδεύοντας από το Εδιμβούργο της Σκωτίας και όχι από την Κύπρο, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, όπως αναφέρει το ert news.

Μετά την ενημέρωση των συγγενών της για τον θάνατό της, οι γονείς της ανέφεραν στις βρετανικές Αρχές ότι γνώριζαν πως θα φιλοξενούνταν από Έλληνες φίλους της, τους οποίους είχε γνωρίσει σε προηγούμενες επισκέψεις της στη χώρα.

Οι συγκεκριμένοι φίλοι εντοπίστηκαν από στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στο Κερατσίνι και επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα διέμενε στο σπίτι τους έως τις 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος τούς είχε ενημερώσει ότι επρόκειτο να μετακομίσει προσωρινά σε κατοικία Αμερικανών φίλων της στην Κυψέλη, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεύθυνση ή τα πρόσωπα που θα συναντούσε.

Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά χάθηκαν τα ίχνη της. Τρεις ημέρες αργότερα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα.

Ποιος έστελνε μηνύματα στους γονείς της

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν πλέον οι αστυνομικοί στις πληροφορίες που έδωσε ο πατέρας της στις Αρχές της Σκωτίας.

Όπως κατέθεσε, το τελευταίο διάστημα δεχόταν μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο της κόρης του, τα οποία, όπως όλα δείχνουν, δεν έστελνε η ίδια αλλά άγνωστο πρόσωπο που προσποιούνταν ότι ήταν εκείνη.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο αποστολέας να επιδίωκε να καθησυχάσει την οικογένεια, ώστε να μην ανησυχήσει για την εξαφάνισή της και να μην προχωρήσει άμεσα σε δήλωση αναζήτησης.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της σταμάτησε να εκπέμπει μόλις χθες, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτοποίησης της σορού που είχε βρεθεί μέσα στη βαλίτσα.

Στο μικροσκόπιο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ήδη διαταχθεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες επικοινωνίες της 38χρονης, αλλά και να διαπιστωθεί ποια πρόσωπα είχαν επαφή μαζί της πριν από τον θάνατό της.

Παράλληλα, σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του άστεγου άνδρα που εντόπισε τη βαλίτσα. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, τις προηγούμενες ημέρες δεν είχε παρατηρήσει τη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.

Η μαρτυρία αυτή ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι η σορός μεταφέρθηκε εκεί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Ιουλίου, λίγες ώρες πριν εντοπιστεί από περαστικούς και σημάνει συναγερμός στις αστυνομικές υπηρεσίες.



Πηγή: skai.gr

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