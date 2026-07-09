Βίντεο της επίθεσης σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα από θαλάσσιο drone (USVs) Sea Baby της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) έδωσε στη δημοσιότητα το Κίεβο.

Footage of the strike on a Russian shadow fleet tanker in the Black Sea by the SBU’s Sea Baby naval drone. pic.twitter.com/aYDgrWd3Gq July 9, 2026

Οι ρωσικές δυνάμεις που φρουρούν το τάνκερ φαίνεται στο βίντεο ότι επιχειρούν απεγνωσμένα να χτυπήσουν το drone, αλλά δίχως επιτυχία.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα της Ουκρανίας στη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασμένη συνταγή των Sea Baby της SBU που έχουν κατασκευαστεί στην Ουκρανία.

Το βίντεο καταδεικνύει τη δυσκολία εντοπισμού και καταστροφής αυτών των θαλάσσιων drones. Λόγω του χαμηλού τους προφίλ στο νερό και της μεγάλης τους ταχύτητας, είναι εξαιρετικά δύσκολος στόχος. Παράλληλα, το βίντεο αποτελεί επίδειξη ισχύος του Κιέβου.

Είναι ενδεικτικό, πως όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ αν είναι έτοιμος να μεταβεί στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: «Αυτό είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί. Είναι επικίνδυνο».

Πηγή: skai.gr

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