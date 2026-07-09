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Μαύρη Θάλασσα: Ουκρανικό drone χτυπάει τάνκερ παρά τις απεγνωμένες προσπάθειες να αναχαιτιστεί - Βίντεο

Οι ρωσικές δυνάμεις που φρουρούν το τάνκερ φαίνεται στο βίντεο ότι επιχειρούν απεγνωσμένα να χτυπήσουν το drone, αλλά δίχως επιτυχία

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Ουκρανία

Βίντεο της επίθεσης σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα από θαλάσσιο drone (USVs) Sea Baby της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) έδωσε στη δημοσιότητα το Κίεβο. 

 Οι ρωσικές δυνάμεις που φρουρούν το τάνκερ φαίνεται στο βίντεο ότι επιχειρούν απεγνωσμένα να χτυπήσουν το drone, αλλά δίχως επιτυχία. 

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα της Ουκρανίας στη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασμένη συνταγή των Sea Baby της SBU που έχουν κατασκευαστεί στην Ουκρανία. 

Το βίντεο καταδεικνύει τη δυσκολία εντοπισμού και καταστροφής αυτών των θαλάσσιων drones. Λόγω του χαμηλού τους προφίλ στο νερό και της μεγάλης τους ταχύτητας, είναι εξαιρετικά δύσκολος στόχος. Παράλληλα, το βίντεο αποτελεί επίδειξη ισχύος του Κιέβου. 

Είναι ενδεικτικό, πως όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ αν είναι έτοιμος να μεταβεί στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: «Αυτό είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί. Είναι επικίνδυνο».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία σκιώδης στόλος Μαύρη Θάλασσα
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