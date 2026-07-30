Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Skroutz από την Blackstone

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε σήμερα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «Blackstone Inc.» επί της εταιρείας «Σκρουτζ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Πηγή: skai.gr

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