Στην πρώτη του ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση υπέρ της ανατροπής του καθεστώτος της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε ανοιχτά τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να «πάρουν τον έλεγχο των θεσμών τους», δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται στο πλευρό τους.

«Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να διευκρινίσει τη μορφή που θα λάβει η αμερικανική στήριξη.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του, ο Τραμπ απηύθυνε κάλεσμα προς τους «Ιρανούς πατριώτες» να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «πάρουν τον έλεγχο των θεσμών τους», κάνοντας λόγο για ευθύνες όσων εμπλέκονται στη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι έχει ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου, όπως ανέφερε, σταματήσουν οι δολοφονίες διαδηλωτών.

