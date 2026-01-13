Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να μάθουμε την πραγματική κλίμακα της αιματοχυσίας που έχει λάβει χώρα στο Ιράν εν μέσω της διακοπής του διαδικτύου -από εκατοντάδες έως χιλιάδες- αλλά οι Ιρανοί που μπορούν να τηλεφωνήσουν εκτός χώρας για πρώτη φορά μετά από αρκετές ημέρες λένε στους συγγενείς τους στο εξωτερικό για τρομερά επίπεδα θανάτου και καταστροφής.



Η πόλη Ραστ, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, έχει περιγραφεί από έναν κάτοικο ως αγνώριστη. «Όλα είναι καμένα από φωτιά», λένε χαρακτηριστικά στο BBC.



Η χρήση πραγματικών πυρών από τις δυνάμεις ασφαλείας για την καταστολή των διαμαρτυριών συνοδεύτηκε επίσης από ένα κύμα συλλήψεων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ένας 26χρονος άνδρας που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο.



Αναφέρει ότι η οικογένεια του Εφράν Σουλτάνι έχει ενημερωθεί ότι θα εκτελεστεί αύριο Τετάρτη, αν και δεν τους έχουν δοθεί πληροφορίες για το πότε έλαβε χώρα η δίκη του, ούτε καν ποιες είναι οι κατηγορίες εναντίον του.



«Ποτέ δεν έχουμε δει μια υπόθεση να κινείται τόσο γρήγορα», τόνισε στο BBC ο Αγουίαρ Σεκρί από τη ΜΚΟ. «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάθε τακτική που γνωρίζει για να καταστείλει τους ανθρώπους και να σπείρει τον φόβο».



The Islamic Republic is set to execute Erfan Soltani this Wednesday.



He was arrested last week during Iran’s 2026 uprising.



His only crime is calling for freedom for Iran.



Be his voice, save Erfan Soltani. pic.twitter.com/mVeUNZcCXk January 12, 2026

Σύμφωνα με το Fox news, ο διευθυντής της IHRNGO, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι εκτεταμένες δολοφονίες άοπλων διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζουν τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

«Ο κίνδυνος μαζικών και εξωδικαστικών εκτελέσεων διαδηλωτών είναι εξαιρετικά σοβαρός», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Στο πλαίσιο της Αρχής της Ευθύνης για την Προστασία (Responsibility to Protect), η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύσει τους άμαχους διαδηλωτές από μαζικές δολοφονίες που διαπράττει η Ισλαμική Δημοκρατία και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Καλούμε τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών στις δημοκρατικές χώρες να υπενθυμίσουν στις κυβερνήσεις τους αυτή την ευθύνη».

Πηγή: skai.gr

