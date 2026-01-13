Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπό βροχή στη βορειοανατολική Συρία, διαμαρτυρόμενοι για την εκδίωξη Κούρδων μαχητών από την πόλη του Χαλεπιού.

Οι συγκρούσεις, που κράτησαν πέντε ημέρες, άφησαν τουλάχιστον 23 νεκρούς και ανάγκασαν πάνω από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τους κουρδικά διοικούμενους θύλακες της πόλης.

Η βία στο Χαλέπι οξύνει το ρήγμα ανάμεσα στη συριακή κυβέρνηση του προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα και τις κουρδικές δυνάμεις.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπό βροχή στη βορειοανατολική Συρία την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για την εκδίωξη Κούρδων μαχητών από την πόλη του Χαλεπιού την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από ημέρες φονικών συγκρούσεων.

Η βία στο Χαλέπι έχει οξύνει ένα από τα βασικά ρήγματα στη Συρία, όπου η υπόσχεση τουπροέδρου Άχμεντ αλ-Σαράανα ενώσει τη χώρα υπό μία ηγεσία μετά από 14 χρόνια πολέμου αντιμετωπίζει αντιδράσεις από κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν με καχυποψία την ισλαμιστικής κατεύθυνσης κυβέρνησή του.

Πέντε ημέρες συγκρούσεων άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 23 νεκρούς, σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Υγείας, ενώ περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τους δύο κουρδικά διοικούμενους θύλακες της πόλης. Οι τελευταίοι Κούρδοι μαχητές αποχώρησαν από το Χαλέπι τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου.

Την Τρίτη, αρκετές χιλιάδες Σύροι Κούρδοι συγκεντρώθηκαν σε διαμαρτυρία στην πόλη Καμισλί της βορειοανατολικής Συρίας. Κρατούσαν πανό με τα σύμβολα κουρδικών δυνάμεων και φωτογραφίες Κούρδων μαχητών που σκοτώθηκαν στις μάχες — ορισμένοι εκ των οποίων είχαν πυροδοτήσει ζώνες με εκρηκτικά καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις πλησίαζαν.

Φόβοι για ευρύτερη σύγκρουση

Άλλα πλακάτ απεικόνιζαν τα πρόσωπα του Σαράα και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, διαγραμμένα με κόκκινα «Χ» και τη λεζάντα «Δολοφόνοι του κουρδικού λαού».

Η Τουρκία κατηγορεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, την κύρια κουρδική στρατιωτική δύναμη που διοικεί μια ημιαυτόνομη ζώνη στη βορειοανατολική Συρία, για δεσμούς με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Πολλοί Κούρδοι υποστηρίζουν ότι η αιματοχυσία της περασμένης εβδομάδας ενίσχυσε τη δυσπιστία τους απέναντι στις υποσχέσεις του Σαράα ότι θα κυβερνήσει για όλους τους Σύρους.

«Αν πραγματικά αγαπούν τους Κούρδους και αν ειλικρινά λένε ότι οι Κούρδοι αποτελούν επίσημο και θεμελιώδες συστατικό της Συρίας, τότε τα δικαιώματα του κουρδικού λαού πρέπει να αναγνωριστούν στο σύνταγμα», δήλωσε ο Χασάν Μοχάμαντ, επικεφαλής του Συμβουλίου Θρησκειών και Πεποιθήσεων στη Βορειοανατολική Συρία, που συμμετείχε στη διαδήλωση.

Άλλοι εκφράζουν φόβους ότι η βία θα κλιμακωθεί. Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας χαρακτήρισε την Τρίτη τις ανατολικές περιοχές του Χαλεπιού, που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των SDF, ως «κλειστή στρατιωτική ζώνη» και διέταξε όλες τις ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή να αποσυρθούν περαιτέρω προς ανατολάς.

Ο Ιντρίς αλ-Χαλίλ, κάτοικος της Καμισλί που συμμετείχε στη διαμαρτυρία, δήλωσε ότι η βία στο Χαλέπι του θύμισε τις σεκταριστικές δολοφονίες της περασμένης χρονιάς εις βάρος της μειονότητας των Αλαουιτών στις συριακές ακτές και της μειονότητας των Δρούζων στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Όσον αφορά τους φόβους για έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, αν θέλουν έναν τέτοιο πόλεμο, ο λαός θα υποφέρει ακόμη περισσότερο και αυτό θα οδηγήσει σε διχασμό μεταξύ των λαών της περιοχής, εμποδίζοντάς τους να ζήσουν μαζί ειρηνικά», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.