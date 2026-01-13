Ρωσία κατά ΗΠΑ: Απαράδεκτες οι απειλές για νέα πλήγματα στο Ιράν

Η Ρωσία καταδίκασε την Τρίτη την «υπονομευτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική πολιτική ζωή του Ιράν, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι απειλές των ΗΠΑ για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας έκανε λόγο για «υπονομευτική εξωτερική ανάμειξη» στις εσωτερικές διαδικασίες του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε «κατηγορηματικά απαράδεκτες» τις απειλές για νέα στρατιωτικά πλήγματα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την Ουάσιγκτον.

Στην ίδια ανακοίνωση προειδοποιεί ότι όσοι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν αναταραχές που, όπως υποστηρίζει, υποκινούνται από το εξωτερικό ως πρόσχημα για να επαναλάβουν στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, όπως εκείνη που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025, θα πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για τη διεθνή ασφάλεια συνολικά.

Παράλληλα, η Μόσχα απέρριψε με σκληρή γλώσσα τις προσπάθειες πίεσης προς τους διεθνείς εταίρους του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η επιβολή ή η απειλή εμπορικών δασμών συνιστά ωμό εκβιασμό.



Πηγή: skai.gr

