Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: «Δεν είμαστε προς πώληση. Παραμένουμε με τη Δανία και λέμε όχι στις ΗΠΑ»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, υποστηρίζει πως τα δύσκολα είναι μπροστά τους, καθώς πιστεύει πως οι αμερικανικές πιέσεις θα ενταθούν

πρωθυπουργός Γροιλανδίας

«Δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μη αναμενόμενη πίεση από έναν παραδοσιακό μας σύμμαχο, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρισκεν, σε κοινή της τοποθέση με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν και πρόσθεσε: «Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και έχουμε σοβαρές ενδείξεις γι' αυτό». 

Από την πλευρά του, ο Νίλσεν τόνισε: «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση. Παραμένουμε με τη Δανία και λέμε όχι στις ΗΠΑ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γροιλανδία Δανία ΗΠΑ Μέττε Φρεντέρικσεν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark