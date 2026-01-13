«Δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μη αναμενόμενη πίεση από έναν παραδοσιακό μας σύμμαχο, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρισκεν, σε κοινή της τοποθέση με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν και πρόσθεσε: «Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και έχουμε σοβαρές ενδείξεις γι' αυτό».
Από την πλευρά του, ο Νίλσεν τόνισε: «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση. Παραμένουμε με τη Δανία και λέμε όχι στις ΗΠΑ»
