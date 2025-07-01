Τραμπ: «Έχω δύο ή τρεις κορυφαίες επιλογές» για την αντικατάσταση του Πάουελ στη Fed

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι έχει δύο ή τρεις κορυφαίες επιλογές για να αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο του 2026, προτάθηκε από τον Τραμπ για να ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποια κορυφαία επιλογή για να διαδεχθεί τον Πάουελ, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Έχω δύο ή τρεις κορυφαίες επιλογές», αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Η Wall Street Journal ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ εξετάζει ως αντικαταστάτες τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, και τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, επίσης παρουσιάζεται ως πιθανός υποψήφιος, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία ανέφερε επίσης τον πρώην πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ντέιβιντ Μάλπας, και τον διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ως πιθανούς υποψηφίους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Journal, ο Τραμπ είναι πιθανό να επιλέξει και να ανακοινώσει έναν αντικαταστάτη πολύ νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο αυτής της χρονιάς.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επικρίνει τον Πάουελ και άλλους διοικητές της Fed επειδή αποφάσισαν να μην μειώσουν τα επιτόκια, τα οποία αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στο εύρος 4,25%-4,50%.

Μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Μάιο άμβλυνε τις ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να απολύσει τον Πάουελ, καθώς οι δικαστές χαρακτήρισαν την Fed «μια μοναδικά δομημένη, σχεδόν ιδιωτική οντότητα».

Πηγή: skai.gr

