Europa League: ΠΑΟΚ - Μπέτις 0-0 (α' ημίχρονο)- Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα

Με Πέλκα βασικό κόντρα στην Μπέτις ο ΠΑΟΚ - Στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας

ΠΑΟΚ Μπέτις

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει τη νίκη, με την οποία θα κλειδώσει την πρόκρισή του στα playoffs της διοργάνωσης.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Ο Κεντζιόρα πήρε τη θέση του Βολιάκο, όπως και ο Μπάμπα του Τέιλορ στην άμυνα, ο Οζντόεφ εκείνη του Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή, με τον Ζίβκοβιτς να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τη χρησιμοποίηση του Χατσίδη κόντρα στους Κρητικούς. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει, αφού δεν ήταν στην αποστολή, όμως, δεν παίρνει φανέλα βασικού, με τον Πέλκα να παραμένει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιακουμάκη.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα - Μεϊτέ, Οζντόεβ - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον - Γιακουμάκης.

Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ.

