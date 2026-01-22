Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γροιλανδία επιδιώκει να συνεχίσει έναν ειρηνικό διάλογο για το μέλλον της, υπογραμμίζοντας το δικαίωμα του λαού της στην αυτοδιάθεση.

Ο γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν τόνισε ότι μόνο η Γροιλανδία και η Δανία έχουν δικαίωμα να συνάπτουν συμφωνίες για το νησί και το βασίλειο της Δανίας.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας αποτελούν κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, ενώ ο Νίλσεν δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι συμφωνήθηκε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός.

Η Γροιλανδία θέλει να συνεχίσει έναν «ειρηνικό διάλογο» για το μέλλον της, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα του λαού της στην αυτοδιάθεση, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως κατέληξε στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί της Αρκτικής.

«Κανείς εκτός από τη Γροιλανδία και τη Δανία δεν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για το νησί και το βασίλειο της Δανίας», τόνισε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, συμπληρώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός της Ελβετίας.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του νησιού αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για εμάς, ανέφερε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

