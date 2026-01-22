Για ενωμένη Ευρώπη στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας έκανε λόγο κατά την προσέλευσή του στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Συμβούλιο Ειρήνης που θέλει να συστήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι έχει προτείνει την προσχώρηση των 13 χωρών μόνο στην επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο απαιτηθεί.

«Δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο να συγκαλείται έκτακτο συμβούλιο. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν επιβεβλημένο. Υπήρξε σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του προέδρου Τραμπ. Πιστεύω, όμως, ότι οι χθεσινές τοποθετήσεις δείχνουν έναν διάδρομο προς εκτόνωση, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη Γροιλανδία», δήλωσε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, τάχθηκε ενωμένη στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι τα ζητήματα της Γροιλανδίας, αφορούν μόνο τους κατοίκους της και τη Δανία.

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί στους Αμερικανούς για την ασφάλεια του αρκτικού κύκλου. Αλλά μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και βάσει των συνθηκών που υπάρχουν με τη Δανία και την ΕΕ. Μπορούμε παραγωγικά, να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση».

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι έχει προτείνει την ένταξη των 13 χωρών στην επόμενη φάση που αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα.

«Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλες οι χώρες της ΕΕ, με δύο εξαιρέσεις, έχουν εκφράσει εύλογους νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως έχει παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Πρότασή μου είναι οι 13 χώρες να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους μόνο όμως για την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο απαιτηθεί. Είναι εύλογη μία συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετάσχουμε σε ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα, χωρίς όμως να δημιουργήσουμε έναν νέο οργανισμό, ο οποίος θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.