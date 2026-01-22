Η Ubisoft ακυρώνει έξι παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του Prince of Persia

Η Ubisoft ακυρώνει σύμφωνα με ανακοίνωσή της έξι βιντεοπαιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου Prince of Persia: The Sands of Time Remake, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επαναρύθμισης των δραστηριοτήτων της.

Η γαλλική εταιρεία ανάπτυξης και εκδόσεων παιχνιδιών, γνωστή για δημοφιλή παιχνίδια όπως τα Assassin's Creed, Far Cry και Just Dance, έκλεισε δύο στούντιο και καθυστέρησε επτά τίτλους στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών. Ο επικεφαλής της Ubisoft, Yves Guillemot, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα «δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη».

Οι μετοχές της εταιρείας κατέρρευσαν κατά 33% το πρωί της Πέμπτης μετά την ανακοίνωση.

Η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που τα στούντιο στρέφονται όλο και περισσότερο σε αναβιώσεις και remasters βιντεοπαιχνιδιών, με νέες εκδόσεις όπως τα Super Mario Galaxy, Oblivion και Metal Gear Solid 3 να αποδεικνύονται δημοφιλείς το 2025. Έτσι, η απόφαση να ακυρωθεί το remake του Sands of Time – που είχε πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα το 2003 – έχει αφήσει πολλούς φαν να αναρωτιούνται.

Η Ubisoft δεν έχει διευκρινίσει ποιοι τίτλοι ακυρώθηκαν μαζί με το remake του Prince of Persia, αλλά αναφέρει ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τέσσερις μη ανακοινωμένοι τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων τριών βασισμένων σε νέα πνευματική ιδιοκτησία (IP), καθώς και ένα κινητό παιχνίδι.

Η Ubisoft έκλεισε τα στούντιό της στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και στο Χάλιφαξ του Καναδά στο πλαίσιο της κίνησης αυτής, ενώ θα αναδιαρθρώσει ακόμα τρία στούντιο.

Οι προγραμματιστές εργάζονταν σε νέα IP και κινητούς τίτλους για το Assassin's Creed, αντίστοιχα.

Το κλείσιμο του Ubisoft Halifax είχε ανακοινωθεί προηγουμένως τον Ιανουάριο – την ίδια εβδομάδα που το στούντιο σχημάτισε σωματείο.

«Παρά το γεγονός ότι αυτές οι αποφάσεις είναι δύσκολες, είναι απαραίτητες για να χτίσουμε μια πιο εστιασμένη, αποδοτική και βιώσιμη οργάνωση μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Guillemot.

«Συνολικά, αυτά τα μέτρα σηματοδοτούν ένα αποφασιστικό σημείο καμπής για την Ubisoft και αντανακλούν την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις κατά πρόσωπο για να αναδιαμορφώσουμε τον Όμιλο μακροπρόθεσμα».

Ο αναλυτής της βιομηχανίας παιχνιδιών, Piers Harding-Rolls, δήλωσε στο BBC ότι η κίνηση δείχνει ότι η εταιρεία προσπαθεί να μειώσει τον κίνδυνο.

«Είναι λιγότερο επικίνδυνο να διατηρήσεις το μέγεθος επενδύοντας σε υπάρχουσες μεγάλες σειρές όπως τα Assassin's Creed και Rainbow Six, παρά να λανσάρεις εντελώς νέες IP, και αυτό αντικατοπτρίζεται στην ακύρωση αρκετών παιχνιδιών βασισμένων σε νέες IP», είπε.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναδιάρθρωση της Ubisoft μέσα σε λίγα χρόνια, αφού η εταιρεία είχε μειώσει 185 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη το 2025.

