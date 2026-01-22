Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε "σεβασμό" για τη Γαλλία και την Ευρώπη κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Χαιρέτισε την επιστροφή σε μια "πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση" με τις ΗΠΑ, μετά την κλιμάκωση και τις απειλές για εισβολή στη Γροιλανδία και δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

Τόνισε την ενότητα των Ευρωπαίων στη στήριξη της Δανίας, την εδαφική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία της, επισημαίνοντας την ανάγκη επαγρύπνησης και ετοιμότητας για αντίδραση σε πιθανές μελλοντικές απειλές.

Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την επιστροφή σε μια «πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» με τις ΗΠΑ, μετά την «κλιμάκωση» και τις «απειλές περί εισβολής (στη Γροιλανδία) και δασμών (σε ευρωπαϊκές χώρες) από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σε αυτήν την άτυπη σύνοδο κορυφής υπογραμμίζουμε την ενότητα των Ευρωπαίων όσον αφορά τη στήριξη της Δανίας, της εδαφικής ακεραιότητάς της, την εθνικής κυριαρχίας της. Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή, αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», τόνισε, προσθέτοντας: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

