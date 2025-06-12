Λογαριασμός
Ποιοι είναι οι υποψήφιοι που εξετάζει ο Τραμπ ως πιθανούς αντικαταστάτες του Πάουελ της Fed

Η φημολογία αντικατάστασης εντείνεται μετά και την χθεσινή δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Fed θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια κατά 1%

Fed

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει ασκήσει έντονη κριτική στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέες «οδηγίες» στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, εντείνοντας τις πιέσεις τους στον πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ, επαναλαμβάνοντας ότι η Federal Reserve θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκιά της κατά μία ποσοστιαία μονάδα μετά τα τελευταία «εξαιρετικά» στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Πιθανοί αντικαταστάτες

Στο πλαίσιο αυτό, εντείνεται η φημολογία ως προς τους πιθανούς αντικαταστάτες του Πάουελ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ φέρεται να είναι μεταξύ των υποψηφίων που εξετάζει ο Τραμπ για να αντικαταστήσει τον Πάουελ στο τέλος της θητείας του ως πρόεδρος τον Μάιο του 2026, σημειώνει το Yahoo Finance.

Άλλοι πιθανοί διάδοχοι περιλαμβάνουν τους πρώην διοικητές της Fed Κέβιν Γουόρς και Κρίστοφερ Γουόλερ και τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ.

