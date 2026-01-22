Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύσκολο το έργο των παικτών του Μπενίτεθ

Αήττητη παραμένει η Φερεντσβάρος μετά από έξι αγωνιστικές

Με φόντο ένα παγωμένο σκηνικό στη Βουδαπέστη, ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (22/01) μια από τις πιο κρίσιμες ευρωπαϊκές του μάχες στη League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να τους φέρει ένα βήμα πριν από την εξασφάλιση της παρουσίας τους στα playoffs, αφήνοντας ανοιχτό και το σενάριο της 8άδας την τελευταία αγωνιστική.

Το έργο της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ μόνο εύκολο δεν είναι.

Απέναντί της βρίσκεται μια Φερεντσβάρος που παραμένει αήττητη μετά από έξι αγωνιστικές στη διοργάνωση και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω του το βαρύ 4-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και να δείξει άμεση αγωνιστική αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σαν να μην έφταναν οι αγωνιστικές δυσκολίες, οι καιρικές συνθήκες προσθέτουν ακόμη έναν βαθμό δυσκολίας. Την ώρα της σέντρας, η θερμοκρασία στη Βουδαπέστη αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ -1 και -4 βαθμών Κελσίου, με την αίσθηση του κρύου να γίνεται ακόμη πιο έντονη. Μικρές παροδικές χιονοπτώσεις και υψηλή υγρασία, που αγγίζει το 84%, συνθέτουν ένα σκηνικό που απαιτεί αντοχές και απόλυτη συγκέντρωση.

