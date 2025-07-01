Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν σκέφτεται να παρατείνει την προθεσμία της 9ης Ιουλίου για τις χώρες που επιδιώκουν να διαπραγματευτούν εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ενώ εξέφρασε εκ νέου αμφιβολίες για το αν θα επιτευχθεί συμφωνία με την Ιαπωνία.

«Έχουμε ασχοληθεί με την Ιαπωνία. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε συμφωνία. Το αμφιβάλλω», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, επιβαίνοντας στο Air Force One, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον από ταξίδι στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιβάλει δασμό «30% ή 35% ή όποιον αριθμό αποφασίσουμε» στις εισαγωγές από την Ιαπωνία, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το 24% που είχε ανακοινώσει στις 2 Απριλίου και στη συνέχεια είχε "παγώσει".



Πηγή: skai.gr

