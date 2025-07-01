O Ερυθρός Σταυρός ανησυχεί για την κλιμάκωση στη Γάζα

Ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε σήμερα ότι "ανησυχεί βαθύτατα" καθώς ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, οι ελάχιστες ιατρικές δομές που ακόμη λειτουργούν στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα είναι ήδη υπερπλήρεις.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανησυχεί βαθύτατα από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην πόλη της Γάζας και την Τζαμπάλια, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των αμάχων τις τελευταίες 36 ώρες", δήλωσε η ΔΕΕΣ σε ανακοίνωση.

Η επέκταση της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα λαμβάνει χώρα έπειτα από ημέρες αυξανόμενων εκκλήσεων για εκεχειρία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συγκαταλέγεται σε αυτούς που προτρέπουν το Ισραήλ να συνάψει μια νέα συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν από τη Γάζα οι όμηροι που κρατούνται ακόμη εκεί.

Κάτοικοι της Γάζας αφηγούνται ωστόσο ότι ο θόρυβος από τα πυρά και τις εκρήξεις δεν σταματά σχεδόν ποτέ τις τελευταίες ημέρες σε όλο το παλαιστινιακό έδαφος, που μαστίζεται από σχεδόν 21 μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, και όπου πυρά και πλήγματα προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης.

Το ήδη αποδεκατισμένο σύστημα υγείας της Γάζας δίνει μάχη για να απορροφήσει την ατέλειωτη αύξηση των κρίσιμων περιστατικών", υπογράμμισε η ΔΕΕΣ: "σχεδόν όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Γάζας έχουν κλείσει ή καταστραφεί από μήνες εχθροπραξιών και περιορισμούς στην είσοδο των αναγκαίων προμηθειών φαρμάκων και εξοπλισμού".

Σύμφωνα με τον φιλανθρωπικό οργανισμό που έχει την έδρα του στη Γενεύη, οι ιατρικές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν --συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου εκστρατείας του Ερυθρού Σταυρού -- είναι υπερπλήρεις και διαθέτουν σε "επικίνδυνα χαμηλά" επίπεδα βασικές προμήθειες, εκ των οποίων καύσιμα, ακόμη και σάκους νεκρών.

"Αυτό υπονομεύει σοβαρά την ικανότητά τους να περιθάλπουν τους τραυματίες ή να διαχειρίζονται με αξιοπρέπεια τους νεκρούς", παρατήρησε η ΔΕΕΣ.

Επιπλέον, με τις γενικευμένες εντολές εκκένωσης οι κάτοικοι της Γάζας μετακινούνται βίαια μέσα σε ένα όλο και πιο περιορισμένο έδαφος, κάτι που προκαλεί πανικό στους πολίτες και παρεμποδίζει την ικανότητα των διασωστών να φτάσουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Η ΔΕΕΣ "επαναλαμβάνει επειγόντως την έκκλησή της για την προστασία του ιατρικού προσωπικού και των ιατρικών εγκαταστάσεων στη Γάζα", μια "σανίδα σωτηρίας για τους τραυματίες και τους ασθενείς" που πρέπει να "γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται".

"Οι πολίτες που απομακρύνονται εσπευσμένα από τις εστίες τους, τόνισε η οργάνωση, πρέπει να επωφελούνται από επαρκείς συνθήκες στέγασης, υγιεινής, υγείας, ασφάλειας και σίτισης. Επί του παρόντος, πολλοί κάτοικοι της Γάζας, "τραυματίες, ασθενείς ή ανάπηροι συχνά αδυνατούν να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

