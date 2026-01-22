Τουρκία: Ο υπουργός Ενέργειας για Chevron και Μεσόγειο

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας φάσης ενεργειακών συμφωνιών από το 2026, με επίκεντρο το φυσικό αέριο, τις έρευνες υδρογονανθράκων και τη διεύρυνση της τουρκικής παρουσίας σε κρίσιμες γεωπολιτικές περιοχές.

Όπως δήλωσε, η Άγκυρα υπέγραψε μακροπρόθεσμη συμφωνία 15 ετών με το Αζερμπαϊτζάν για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Τουρκία, με έναρξη το 2029. Παράλληλα, ανέφερε ότι τον Ιανουάριο υπεγράφη συμφωνία με την Exxon που αφορά έρευνες στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και άλλες περιοχές παγκοσμίως.

Ο Μπαϊρακτάρ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη συμφωνία με την Chevron, η οποία αναμένεται να υπογραφεί τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη.

«Με τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει με αυτές τις εταιρείες, καθόμαστε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα, δουλεύουμε πάνω στο τι μπορούμε να κάνουμε μαζί στη Λιβύη ή τι μπορούμε να κάνουμε στο Ιράκ, και ίσως στο εγγύς μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε στη Συρία. Βρισκόμαστε στη μέση αυτής της δουλειάς» είπε.

Αναφερόμενος στον τουρκικό στόλο γεωτρήσεων, σημείωσε ότι, πέρα από το Yıldırım για τη Μαύρη Θάλασσα, η Τουρκία ενισχύεται και για έρευνες στη Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές.

Ειδικότερα, ο Μπαϊρακτάρ είπε: «Γι’ αυτόν τον λόγο, σχεδιάσαμε το Yıldırım για τη Μαύρη Θάλασσα. Όμως, από την άλλη πλευρά, στο πρώτο στάδιο, χρειαζόμασταν ένα ακόμη γεωτρύπανο για να πραγματοποιήσουμε έρευνες στη Μεσόγειο και σε διαφορετικές περιοχές. Για αυτόν τον σκοπό, το Çağrı Bey εντάχθηκε στον στόλο μας και, αν θέλει ο Θεός, θα στείλουμε το Çağrı Bey στην πρώτη του περιοχή αποστολής, από το Taşucu προς τη Σομαλία, τον Φεβρουάριο. Όπως είπα όμως, στο μέλλον μπορεί να υπάρξει ανάγκη στη Λιβύη, μπορεί να υπάρξει σε άλλα μέρη, μπορεί να υπάρξει στη Μεσόγειο. Επομένως, ίσως να προστεθούν νέα πλοία στον στόλο μας. Όμως, όπως τόνισα, ο σχεδιασμός αυτός απαιτεί σοβαρή οικονομική βιωσιμότητα, σοβαρό υλικοτεχνικό σχεδιασμό και υλοποιείται περιλαμβάνοντας και τον σχεδιασμό των γεωτρήσεων.»



