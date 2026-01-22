Ο Ίλον Μασκ έκλεψε την παράσταση στο Νταβός, δηλώνοντας ότι θέλει να πεθάνει στον Άρη, «αλλά όχι από πρόσκρουση», περιγράφοντας ένα μέλλον όπου τα ρομπότ θα ξεπεράσουν τους ανθρώπους και η ανθρωπότητα θα ζήσει σε αφθονία.

«Με έχουν ρωτήσει μερικές φορές αν θέλω να πεθάνω στον Άρη και απαντώ ναι, αλλά όχι από πρόσκρουση», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Μασκ κάλεσε τον παγκόσμιο πληθυσμό να διατηρήσει μια αισιόδοξη στάση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι, «για την ποιότητα ζωής», είναι προτιμότερο να είναι κανείς «αισιόδοξος και λάθος, παρά απαισιόδοξος και σωστός».

Στην ίδια τοποθέτηση, προέβλεψε ότι στο μέλλον τα ρομπότ θα ξεπεράσουν αριθμητικά τους ανθρώπους. Όπως είπε, θα υπάρχουν δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ και «κάθε άνθρωπος στη Γη θα έχει από ένα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρομπότ θα μπορούν να επιβλέπουν παιδιά, να φροντίζουν κατοικίδια ή ηλικιωμένους γονείς, διασφαλίζοντας ότι όλες αυτές οι λειτουργίες θα εκτελούνται με ασφάλεια.

«Πιστεύω ότι θα τα έχουμε όλα αυτά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος κατευθύνεται προς «ένα μέλλον εκπληκτικής αφθονίας, κάτι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό».



