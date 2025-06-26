Λογαριασμός
Χαμηλό τριετίας για το δολάριο μετά τις φήμες για αντικατάσταση του επικεφαλής της Fed

 Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2022, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ακριβό για τους αγοραστές στο εξωτερικό

Χρυσός - δολάριο

Οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά την Πέμπτη, ωθούμενες από ένα ασθενέστερο δολάριο και την αυξανόμενη αβεβαιότητα μετά τις αναφορές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι αναφορές προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, ενισχύοντας τη ζήτηση για ράβδους χρυσού.

Ο χρυσός spot σημειώνει άνοδο 0,12% στα 3.335,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2022, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ακριβό για τους αγοραστές στο εξωτερικό.

Ο Πάουελ δήλωσε σε επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας την Τετάρτη ότι ενώ οι δασμοί του Τραμπ μπορεί να προκαλέσουν μια εφάπαξ αύξηση των τιμών, ο κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού είναι αρκετά σημαντικός ώστε η κεντρική τράπεζα να είναι προσεκτική για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Πάουελ

«Ο Τραμπ θέλει ξεκάθαρα έναν ήπιο πρόεδρο της Fed την επόμενη φορά, οπότε η αυξημένη πιθανότητα ενός επιθετικού κύκλου μείωσης των επιτοκίων καθηλώνει το δολάριο», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade Tim Waterer.

Ο χρυσός τείνει να «λάμπει» σε περιόδους αβεβαιότητας και σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πάουελ «απαίσιο» και δήλωσε ότι εξετάζει τρεις ή τέσσερις υποψηφίους για την κορυφαία θέση της Fed.

Εν τω μεταξύ, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ σκέφτεται να ανακοινώσει τον πιθανό διάδοχο του Πάουελ μέχρι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

