Οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά την Πέμπτη, ωθούμενες από ένα ασθενέστερο δολάριο και την αυξανόμενη αβεβαιότητα μετά τις αναφορές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι αναφορές προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, ενισχύοντας τη ζήτηση για ράβδους χρυσού.

Ο χρυσός spot σημειώνει άνοδο 0,12% στα 3.335,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2022, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ακριβό για τους αγοραστές στο εξωτερικό.

Ο Πάουελ δήλωσε σε επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας την Τετάρτη ότι ενώ οι δασμοί του Τραμπ μπορεί να προκαλέσουν μια εφάπαξ αύξηση των τιμών, ο κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού είναι αρκετά σημαντικός ώστε η κεντρική τράπεζα να είναι προσεκτική για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Πάουελ

«Ο Τραμπ θέλει ξεκάθαρα έναν ήπιο πρόεδρο της Fed την επόμενη φορά, οπότε η αυξημένη πιθανότητα ενός επιθετικού κύκλου μείωσης των επιτοκίων καθηλώνει το δολάριο», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade Tim Waterer.

Ο χρυσός τείνει να «λάμπει» σε περιόδους αβεβαιότητας και σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πάουελ «απαίσιο» και δήλωσε ότι εξετάζει τρεις ή τέσσερις υποψηφίους για την κορυφαία θέση της Fed.

Εν τω μεταξύ, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ σκέφτεται να ανακοινώσει τον πιθανό διάδοχο του Πάουελ μέχρι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

