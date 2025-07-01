Επιβίωσε μιας ακόμα πρότασης μομφής ο Μπαϊρού, αλλά βρίσκεται στο έλεος της Λεπέν

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού επιβίωσε μιας ακόμα πρότασης μομφής την Τρίτη, χάρη στη στήριξη που έλαβε από τους βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια ανατροπής του.

Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς η Εθνική Συσπείρωση είχε αφήσει να εννοηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα υποστήριζε την πρόταση μομφής που κατέθεσε το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα μετά το ναυάγιο των συνομιλιών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο Μπαϊρού, πάντως, παραμένει έρμαιο στις βουλές της ακροδεξιάς. Κι αυτό γιατί παρότι η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα ήταν «μηδενικό» το όφελος από την πτώση της κυβέρνησης στην αυτήν τη στιγμή, οι σύμμαχοί της έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να επιδιώξουν την αποπομπή της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για τον προϋπολογισμό αργότερα φέτος.

Η κυβέρνηση επιδιώκει εξοικονόμηση 40 δισ. ευρώ για να περιορίσει το έλλειμμα, αλλά το κατακερματισμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας παραμένει βαθιά διχασμένο σχετικά με το πώς θα τακτοποιήσει τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει τις πρώτες προτάσεις πολιτικής της αργότερα αυτόν τον μήνα, ενόψει της κοινοβουλευτικής συζήτησης το φθινόπωρο.



Πηγή: skai.gr

