Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη του στο περιοδικό Time που δημοσιεύθηκε σήμερα, επέκρινε έντονα τη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων για επιθέσεις σε βάθος εντός του ρωσικού εδάφους, σχόλια που υποδηλώνουν ότι θα αλλάξει την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της εν λόγω χώρας.

«Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρελό. Διαφωνώ πολύ έντονα με την αποστολή πυραύλων για πλήγματα εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία. Γιατί το κάνουμε αυτό; Απλά κλιμακώνουμε αυτόν τον πόλεμο και τον κάνουμε χειρότερο. Αυτό δεν έπρεπε να επιτραπεί να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Time που συνέπεσε με την ανακήρυξή του ως “Πρόσωπο της Χρονιάς” από το αμερικάνικο περιοδικό.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήρε τον περασμένο μήνα την απαγόρευση των ΗΠΑ στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς που προμηθεύουν οι ΗΠΑ για πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, στην τελευταία του προσπάθεια να ενισχύσει το Κίεβο στη μάχη που δίνει για να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής από τη χώρα του.

Η απόφαση ελήφθη μετά από τις εκκλήσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε την ανάπτυξη από τη Ρωσία 15.000 βορειοκορεατικών στρατιωτών κατά μήκος του μετώπου της μάχης ως τον κύριο λόγο για τον οποίο ο Μπάιντεν άλλαξε γνώμη.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να δώσει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια. Είπε στο Time ότι έχει ένα «πολύ καλό σχέδιο» για να βοηθήσει, αλλά αν το αποκαλύψει τώρα «σχεδόν θα αχρηστευθεί».

Ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, συναντήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον Ζελένσκι και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

Είπε στο Time ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν στη σύγκρουση δεν είναι ανεκτός.

«Μιλάω και στις δύο πλευρές. Είναι πραγματικά πλεονέκτημα και για τις δύο πλευρές να τελειώσει αυτό το πράγμα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

