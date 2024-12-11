Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να «επιλυθεί το πρόβλημα της Ουκρανίας με τη Ρωσία», μεταξύ των πολλαπλών κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον κόσμο, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από το γαλλικό περιοδικό Paris Match.

«Η προτεραιότητα είναι να επιλυθεί το πρόβλημα της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Αυτές οι δύο χώρες υφίστανται απίστευτες ανθρώπινες απώλειες. Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο εβδομαδιαίο περιοδικό το Σάββατο, όταν βρέθηκε στο Παρίσι για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Νοτρ-Νταμ.

«Υπάρχουν τρομερά πολλές κρίσεις στον κόσμο. Εδώ και μερικές ημέρες, έχουμε μία νέα στη Συρία. Θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, δεν εμπλεκόμαστε εκεί πέρα, ούτε η Γαλλία», πρόσθεσε.

«Η Μέση Ανατολή είναι επίσης μια μεγάλη προτεραιότητα, όμως πιστεύω πως είναι μια κατάσταση λιγότερο δύσκολη στη διαχείριση απ' ό,τι η Ουκρανία και η Ρωσία», διευκρίνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, ισχυριζόταν για καιρό ότι, μόλις βρισκόταν στην εξουσία, θα έβαζε τέλος μέσα σε «24 ώρες» στη σύγκρουση που διαρκεί εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, προκαλώντας ανησυχίες στην Ουκρανία, η οποία φοβάται μήπως πιεστεί να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία ως αντάλλαγμα για την ειρήνη.

Το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά την εκλογή του, ο Τραμπ συνάντησε στο Παρίσι τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την αιγίδα του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Την επομένη κάλεσε σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» και σε διαπραγματεύσεις, γράφοντας στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος «να συνάψει μια συμφωνία και να βάλει τέλος σ' αυτή την τρέλα».

Ο ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε από την πλευρά του χθες, Τρίτη, τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» του προς τον ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο για την «ισχυρή αποφασιστικότητά του» να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

