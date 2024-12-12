Διαψεύδονται οι ισχυρισμοί ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan μαζί με τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ibrahim Kalin βρίσκονται στη Δαμασκό. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης την πρωτεύουσα της Συρίας επισκέπτεται τελικά μόνος του ο Ibrahim Kalin.

Τι κάνει ο Καλίν στη Δαμασκό

Η προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε, λίγο πριν την επίσκεψη του Kalin, ότι Τουρκία και Κατάρ «συμφώνησαν να ανοίξουν ξανά τις πρεσβείες τους στη Συρία» και δη άμεσα.

Σύμφωνα με την DW, η Άγκυρα φέρεται να δήλωσε ότι θα ανοίξει ξανά την πρεσβεία της Τουρκίας στη Δαμασκό «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και είναι κατάλληλες οι προϋποθέσεις». Σημειώνεται ότι η Τουρκία έκλεισε την πρεσβεία της στη Δαμασκό ένα χρόνο μετά την έναρξη του εμφυλίου (τον Μάρτιο του 2012), ενώ ο τελευταίος Πρέσβης της ήταν ο Ömer Önhon.

Η επίσκεψη του Kalin χαρακτηρίζεται ως σημαντική καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Τούρκος αξιωματούχος στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Ασάντ.

Πού είναι ο Fidan

Νωρίτερα, οι πληροφορίες για το αν και ποιος Τούρκος αξιωματούχος βρισκόταν στη Συρία ήταν συγκεχυμένες. Αρχικά το αραβικό τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera μετέδωσε ότι τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τους Fidan και Kalin βρίσκονται στη Δαμασκό. Ακολούθησε δημοσίευμα στο LBCI, το οποίο επιβεβαίωνε πως Τουρκο-Καταριανή αντιπροσωπεία έφτασε στη Δαμασκό την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένου του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν,του Ibrahim Kalin και του επικεφαλής της υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας του Κατάρ Khalfan Al-Kaabi. Οπως ανέφερε, αναμενόταν να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Ανώτατο Διοικητή της Αίθουσας Στρατιωτικού Συντονισμού Άχμεντ Αλ-Σαράα και τον Πρωθυπουργό της Συρίας Μοχάμεντ Αλ Μπασίρ.

«Η συνάντηση στοχεύει να αναπτύξει μελλοντικά οράματα για τη συριακή πραγματικότητα και να ωθήσει τη νέα ηγεσία της Συρίας να εμπλακεί στο αραβικό, περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Στην ατζέντα φέρεται να περιλαμβάνεται επίσης και το πώς θα προωθηθεί ένας εσωτερικός πολιτικός διάλογος μεταξύ όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και να βοηθηθεί η διαδικασία της πολιτικής και οικονομικής αναζωογόνησης στη χώρα.

Την ίδια στιγμή τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters επικαλούμενο δυο πηγές ανέφερε ότι στη Δαμασκό βρίσκεται ο Ibrahim Kalin. Και το τηλεγράφημα συνέχιζε: "σύμφωνα με τη Yeni Safak ο Kalin επισκέφθηκε το Τέμενος Ομαγιάντ στη Δαμασκό. Δημοσιογράφος του Reuters είδε τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, να κατευθύνεται προς το τζαμί, ενώ γύρω του υπήρχε μεγάλο πλήθος κόσμου, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να προσδιορίσει ποιος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο".

Η τουρκική διάψευση

Κι όμως, κι ενώ τόσο στον τουρκικό Τύπο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσε βίντεο του Kalin να βγαίνει από το Τέμενος Ομαγιάντ, τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, διέψευδαν ότι Kalin και Fidan βρίσκονταν στη Συρία, υποστηρίζοντας πως και οι δυο παρέμεναν στην Άγκυρα.

NEW: Turkish Intel Chief Kalın is indeed in Damascus, he visited the Umayyad mosque and reportedly prayed there. pic.twitter.com/aiuJXh3LDZ — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 12, 2024

