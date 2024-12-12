Τη μείωση των ποινών σε 1.500 άτομα και την απονομή αμνηστίας σε 39 ακόμα, που καταδικάστηκαν για μη βίαια εγκλήματα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μόλις λίγες εβδομάδες από το τέλος της διακυβέρνησης Μπάιντεν, σηματοδοτώντας την πιο «εκτενή» χρήση της προεδρικής αυτής δυνατότητας.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θεωρούν την κίνηση αυτή ως τη μεγαλύτερη πράξη παραχώρησης επιείκειας και απονομής χάρης εντός μίας ημέρας στη σύγχρονη ιστορία. Ο πρόεδρος, ο οποίος δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να δώσει περισσότερες χάρες πριν αποχωρήσει από το αξίωμα και ο οποίος έδωσε αμφιλεγόμενη χάρη στον γιο του Χάντερ νωρίτερα αυτό το μήνα, υποσχέθηκε επίσης ότι θα ανακοινωθούν πρόσθετες ενέργειες τις επόμενες εβδομάδες.

«Η Αμερική χτίστηκε στην υπόσχεση της δυνατότητας και των δεύτερων ευκαιριών», είπε ο Μπάιντεν. «Ως Πρόεδρος, έχω το μεγάλο προνόμιο να παραχωρώ χάρη και επιείκεια σε ανθρώπους που έχουν επιδείξει τύψεις και μετάνοια, αποκαθιστώντας την ευκαιρία στους Αμερικανούς να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή και να συνεισφέρουν στις κοινότητές τους, και να λάβω μέτρα για την άρση των διαφορών στις ποινές για τους μη βίαιους παραβάτες, ειδικά όσοι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ναρκωτικών».

Τα σχεδόν 1.500 άτομα των οποίων οι μακροχρόνιες ποινές μετατρέπονται την Πέμπτη τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και κρίθηκε ότι έχουν επιδείξει σαφή δέσμευση για αποκατάσταση και επανένταξη στις κοινότητές τους, ανέφεραν πηγές. Τα 39 άτομα που αμνηστεύτηκαν καταδικάστηκαν για μη βίαια εγκλήματα και θεωρήθηκε ότι είχαν αποδείξει ότι συνείσφεραν ουσιαστικά στη χώρα.

«Είναι άτομα που έχουν εξασφαλίσει εργασία, έχουν προχωρήσει στην εκπαίδευσή τους, έχουν υπηρετήσει ως φροντιστές για τα παιδιά και τα μέλη της οικογένειάς τους και έχουν πραγματικά ενσωματωθεί στην κοινότητά τους», είπε στο CNN αξιωματούχος της διοίκησης. «Περιλαμβάνουν άτομα που αντιμετώπισαν απίστευτες προκλήσεις στη ζωή και έχουν δείξει πραγματικά ανθεκτικότητα και επιδιώκουν να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις».

Ποιοι έλαβαν χάρη

Ενώ το CNN δεν έχει λάβει πλήρη λίστα με τα ονόματα των παραληπτών της χάρης, πηγές παρείχαν αρκετά παραδείγματα ατόμων που έλαβαν χάρη.

Μεταξύ αυτών: Ένας παρασημοφορημένος στρατιωτικός βετεράνος που περιγράφεται ότι αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του βοηθώντας μέλη της κοινότητάς του, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των ηλικιωμένων, μία νοσοκόμα που λέγεται ότι βοήθησε κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών και ήταν στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, καθώς και ένας σύμβουλος εθισμού αναγνωρισμένος για την αφοσίωσή του στην καθοδήγηση νεαρών έγχρωμων ανδρών.

Η ανακοίνωση της Πέμπτης αναμένεται να γιορταστεί ευρέως από τις δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ομάδες υπεράσπισης, τους Δημοκρατικούς νομοθέτες και τις οικογένειες όσων έλαβαν τις μετατροπές και τις χάρη.

Καθώς η πρώτη θητεία του προέδρου πλησιάζει στο τέλος της, οι εκκλήσεις προς τον Μπάιντεν να ασκήσει πιο επιθετικά και ευρύτερα την εξουσία του για παραχώρηση επιείκειας πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχουν γίνει μόνο πιο έντονες, μεταξύ άλλων με την απομάκρυνση πολλών δεκάδων κρατουμένων από την ομοσπονδιακή θανατική ποιμή. (Ο Μπάιντεν αντιτάχθηκε δημοσίως στη θανατική ποινή.)

Ο Μπάιντεν έχει δώσει στο παρελθόν χάρη σε βετεράνους του στρατού που είχαν καταδικαστεί για ομοφυλοφιλικό σεξ –πρώην έγκλημα βάσει του στρατιωτικού νόμου– και επίσης έδωσε χάρη σε όσους καταδικάστηκαν για κατοχή μαριχουάνας.

Τα νέα της Πέμπτης έρχονται μετά την απόφαση του Μπάιντεν να δώσει πλήρη και άνευ όρων χάρη στον γιο του Χάντερ, αφού επέμενε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών ότι δεν θα το έκανε. Η κίνηση προκάλεσε σάλο, μεταξύ ορισμένων από τους συμμάχους του προέδρου και τους συναδέλφους του Δημοκρατικούς που αμφισβήτησαν την απόφασή του να απαρνηθεί τον λόγο του.

Ο Τζο Μπάιντεν θα παραχωρήσει χάρη και επιείκεια και σε άλλα άτομα

Η Anita Dunn, πρώην ανώτερη σύμβουλος του προέδρου, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η κίνηση της φάνηκε ως «εξαιρετικά κακός συγχρονισμός».

Η χάρη του Μπάιντεν στον γιο του, επέμεινε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης, δεν έχει διαμορφώσει τη σκέψη του σχετικά με τη χρήση της εξουσίας του για επιείκεια συνολικά.

«Ο Πρόεδρος έδειξε τις απόψεις του για την παραχώρηση επιείκειας και απονομή χάρης και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμη αυτή για να κάνει τη χώρα μας πιο δίκαιη, να επιδιορθώσει ορισμένες από τις προηγούμενες αδικίες που έχουμε δει στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, και έτσι θα συνεχίζει ο πρόεδρος να εξετάζει τις αναφορές τις επόμενες εβδομάδες», ανέφεραν.

Με λιγότερο από έξι εβδομάδες να απομένουν μέχρι το τέλος της θητείας του Μπάιντεν, ο πρόεδρος αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω ανακούφιση.

«Θα κάνω περισσότερα βήματα τις επόμενες εβδομάδες», είπε ο Μπάιντεν. «Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να εξετάζει τις αιτήσεις επιείκειας για την προώθηση της ίσης δικαιοσύνης βάσει του νόμου, την προώθηση της δημόσιας ασφάλειας, την υποστήριξη της αποκατάστασης και της επανένταξης και την παροχή ουσιαστικών δεύτερων ευκαιριών».

Ο πρόεδρος διαβουλεύεται με τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Εντ Σίσκελ και τους δικηγόρους στο γραφείο του δικηγόρου σχετικά με μία σειρά επιλογών επιείκειας, ανέφεραν πηγές. Το γραφείο του συμβούλου του Λευκού Οίκου ήταν επίσης σε διαβούλευση με το Γραφείο του Εισαγγελέα Χάρη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

