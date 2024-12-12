Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έλαβε πρόσκληση για να παραστεί στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε χθες, Τετάρτη, επικαλούμενο πολλές πηγές που αρνήθηκαν να κατονομαστούν, πως ο Τραμπ προσκάλεσε στην ορκωμοσία του τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
