Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα έχει μια «μεγάλη συζήτηση» με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ τον υποψήφιο του για υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών για τον τερματισμό προγραμμάτων εμβολιασμού παιδιών.

«Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Το ποσοστό αυτισμού είναι σε ένα επίπεδο που κανείς δεν πίστευε ποτέ ότι είναι δυνατό. Αν κοιτάξετε τα πράγματα που συμβαίνουν, κάτι το προκαλεί», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι γνωστός αντιεμβολιαστής και ο πιθανός διορισμός του στο πόστο υπουργού Υγείας έχει προκαλέσει ανησυχίες.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνησή του ενδέχεται να καταργήσει ορισμένα εμβόλια, ο Τραμπ απάντησε: «Θα μπορούσε να γίνει αν πιστεύω ότι είναι επικίνδυνα, αν πιστεύω ότι δεν είναι ωφέλιμα, αλλά δεν νομίζω ότι (σ.σ. το θέμα) θα είναι πολύ αμφιλεγόμενο στο τέλος».

Σε άλλη ερώτηση αν πιστεύει ότι ο παιδικός αυτισμός συνδέεται με τα εμβόλια, ο Τραμπ είπε: «Όχι, θα ακούω τον Μπόμπι», αναφερόμενος στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Ο εκλεγμένος πρόεδρος σημείωσε ότι σέβεται πολύ τον Κένεντι και τις θέσεις του για τους εμβολιασμούς.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι εμβόλια μπορεί να συνδέονται με τον αυτισμό.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον Κένεντι για μια συσχέτιση εμβολίων και αυτισμού, ο Ρεπουμπλικάνος τόνισε: «Θέλω να δω τους αριθμούς». «Στο τέλος των μελετών που κάνουμε, και θα κάνουμε, θα μάθουμε τι είναι καλό και τι όχι».

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει επικριθεί για ψευδείς ιατρικούς ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένου ότι εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό. Αντιτάχθηκε σε πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς περιορισμούς μετακινήσεων για την αποτροπή εξάπλωσης της Covid-19 και κατηγορήθηκε για διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με τον ιό. Εδώ και χρόνια σπέρνει αμφιβολίες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα εμβολίων.

Πολλοί από τους ισχυρισμούς ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό βασίζονται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet το 1998, η οποία ανακλήθηκε από το περιοδικό, όταν αποδείχθηκε ότι στην μελέτη είχαν χρησιμοποιηθεί ψευδή στοιχεία.

Η μελέτη, που συντάχθηκε από τον Βρετανό γιατρό Άντριου Γουέικφιλντ, έχει απαξιωθεί από την επιστημονική κοινότητα.

Ο υποψήφιος υπουργός Υγείας αμφισβητεί την ταμπέλα του αντιεμβολιαστή που του έχει δοθεί, ωστόσο είχε προεδρεύσει του Children’s Health Defense, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που εστιάζει στην εξάπλωση μηνυμάτων κατά των εμβολίων.

«Δεν διαφωνεί με τους εμβολιασμούς, όλους τους εμβολιασμούς. Διαφωνεί πιθανώς με κάποιους», σχολίασε ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

