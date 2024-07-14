Τραμπ: «Είναι απίστευτο πώς μπόρεσε να γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας»

Ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social ανέβασε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση εναντίον του, όπου αναφέρει «Χτυπήθηκα από σφαίρα η οποία διαπέρασε το πάνω μέρος του δεξιού μου αυτιού», ενώ σε άλλο σημείο τονίζει «Είναι απίστευτο πώς μπόρεσε να γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας».

Θα πάει στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανού κόμματος

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σκοπεύει να μεταβεί στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος το οποίο ξεκινά αύριο Δευτέρα, ανακοίνωσε η προεκλογική του ομάδα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά» και «ανυπομονεί να σας συναντήσει όλους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν όπου θα διεξαχθεί αυτό το μεγάλο συνέδριο από τις 15 ως τις 18 Ιουλίου», επεσήμαναν η προεκλογική ομάδα του υποψήφιου και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Η απόπειρα

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα κι ενώ ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στην τελευταία ομιλία που επρόκειτο να εκφωνήσει πριν από το συνέδριο της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς στο Μιλγουόκι, στην πολιτεία Ουισκόνσιν, που προγραμματίζεται να ξεκινήσει αύριο Δευτέρα, ένοπλος άνοιξε πυρά εναντίον του.

Στην ομιλία που μεταδιδόταν απευθείας, ήταν ορατό αίμα στο δεξί του αυτί. Ο Τραμπ έπεσε στο έδαφος, εμφανώς τραυματισμένος, μετά το πρώτο ξέσπασμα των δυνατών κρότων. Κραυγές ακούγονταν από το συγκεντρωμένο πλήθος και οι άνδρες της ασφάλειας του περικύκλωσαν τον πρώην πρόεδρο και τον οδήγησαν μακριά από την εξέδρα. Ο Τραμπ φαινόταν να φωνάζει προς το πλήθος και χτυπούσε τη γροθιά του καθώς τον απομάκρυναν.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως ο Τραμπ είναι «ασφαλής» και ότι το περιστατικό ερευνάται. Συγκεκριμένα: «Ένα περιστατικό συνέβη το βράδυ της 13ης Ιουλίου σε συγκέντρωση του Ντ. Τραμπ στην Πενσιλβανία. Η Μυστική Υπηρεσία έχει εφαρμόσει προστατευτικά μέτρα και ο πρώην Πρόεδρος είναι ασφαλής. Αυτή είναι μια έρευνα σε εξέλιξη και περαιτέρω πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν όταν είναι διαθέσιμες», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών Άντονι Γκουλιέλμι.