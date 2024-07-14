Ενημερώθηκε ο Μπάιντεν για την επίθεση εναντίον του Ντ. Τραμπ 

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης του Ντ. Τραμπ. «Είμαι ευγνώμων που ακούω ότι είναι ασφαλής και είναι καλά», ήταν τα πρώτα λόγια του Αμερικανού προέδρου για τον αντίπαλο του. «Προσεύχομαι για αυτόν και την οικογένειά του και για όλους όσους ήταν στη συγκέντρωση, καθώς περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες».



Επιπλέον εξέφρασε την ευγνώμοσύνη του για τις Μυστικές Υπηρεσίες και τόνισε πως «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους βία στην Αμερική. Πρέπει να ενωθούμε ως Έθνος και να καταδικάσουμε το περιστατικό».

Πηγή: skai.gr

