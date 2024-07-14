"Εξουδετερώθηκε" ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον του υποψήφιου της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό αστυνομικό σώμα που είναι αρμόδιο για την προστασία προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ (Secret Service).

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 18:15 (τοπική ώρα· 01:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σώματος.

Την πληροφορία ότι ο ένοπλος που άνοιξε πυρ βρισκόταν εκτός της περιμέτρου ασφαλείας της μυστικής υπηρεσίας έδωσε νωρίτερα στο CNN ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας, Ρίτσαρντ Γκόλντιγκερ. «Δεν γνωρίζω πώς έφθασε εκεί, ή πού ήταν, πάντως βρισκόταν εκτός» του χώρου όπου γινόταν η προεκλογική εκδήλωση, εξήγησε.

Ο φερόμενος ως δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα από υπερυψωμένη θέση «έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης», ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν άντρα με ρούχα παραλλαγής και με όπλο στα χέρια να περπατάει γύρω από τον χώρο που γινόταν η ομιλία.

Όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης ο ένοπλος βρισκόταν στην οροφή ενός εργοστασίου σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον χώρο που διεξαγόταν η προεκλογική ομιλία.

"Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά"

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος είναι "ασφαλής", ενώ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: "πυροβολήθηκα με μια σφαίρα που διαπέρασε το πάνω μέρος του δεξιού μου αυτιού".

Επίσης, η προεκλογική του ομάδα ανακοίνωσε πως ο Τραμπ, σκοπεύει να μεταβεί στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος το οποίο ξεκινά αύριο Δευτέρα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά» και «ανυπομονεί να σας συναντήσει όλους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν όπου θα διεξαχθεί αυτό το μεγάλο συνέδριο από τις 15 ως τις 18 Ιουλίου», επεσήμαναν η προεκλογική ομάδα του υποψήφιου και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Βίντεο στην πλατφόρμα X υποστηρίζει ότι δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να κείτεται νεκρός, ενώ φωτογραφία στην ίδια πλατφόρμα δείχνει την αστυνομία να απομακρύνει τον ένοπλο.

Exactly what he describes is proven here: https://t.co/xxuq1CBrGO — Oxxyy (@Oxxyy13) July 13, 2024

🚨🚨



Here is a photo of police removing the sniper shooter who tried to assassinate President Trump at the rally in Pennsylvania today.



May he burn in hell. Stupid mother fucker. pic.twitter.com/WDjhVfvMKe — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 14, 2024

Ενας νεκρός κι δύο σοβαρά τραυματίες

Από τα πυρά στην προεκλογική ομιλία νεκρός έπεσε και οπαδός του Τραμπ που παρακολουθούσε την ομιλία, ενώ δυο ακόμη νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. «Ένας παριστάμενος σκοτώθηκε, άλλοι δύο τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Διενεργείται έρευνα για το συμβάν αυτή τη στιγμή και η μυστική υπηρεσία ειδοποίησε επίσημα το ομοσπονδιακό γραφείο έρευνας», το FBI, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας, ο Ρίτσαρντ Γκόλντιγκερ.

20χρονος από την Πενσιλβάνια ο δράστης

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα αναφέρουν ότι ο ύποπτος δράστης της επίθεσης κατά της ζωής του Τραμπ είναι ένας 20χρονος άνδρας από το Μπάτλερ την Πενσιλβάνια. Μέχρι στιγμής τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: skai.gr

