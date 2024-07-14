Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Μπορέλ καταδικάζει την επίθεση κατά του Τραμπ

Την επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ και δήλωσε «σοκαρισμένος».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Μπορέλ έγραψε: «Είμαι σοκαρισμένος εξαιτίας της είδησης της επίθεσης κατά του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ, την οποία καταδικάζω σθεναρά. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας κατά πολιτικών».

Πηγή: skai.gr

