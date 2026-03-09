Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης σχετικά με πιθανή αποστολή στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν.

Μιλώντας στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση γι’ αυτό. Δεν είμαστε καν κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει την αποστολή στρατιωτών στο Ιράν.

Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι τα σχέδιά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, είπε πως «δεν πρόκειται να σας πω», προσθέτοντας ότι: «Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα αποτελέσει «στόχο», πριν καν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σημειώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα κρατήσει καιρό» χωρίς την έγκρισή του.

Σημειώνεται πως η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν επέλεξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στη θέση του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ένας 56χρονος ιερωμένος μεσαίας βαθμίδας με στενές διασυνδέσεις με τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης, θεωρούνταν από καιρό από στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος εν δυνάμει διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αν και η κυρίαρχη ιδεολογία στο Ιράν δεν βλέπει κατ' αρχήν με καλό μάτι την κληρονομική διαδοχή, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει ισχυρούς υποστηρικτές στους κόλπους των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και στο γραφείο του πατέρα του, το οποίο εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή.

Στη δήλωσή της, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων κάλεσε τον ιρανικό λαό να διατηρήσει την ενότητά του και να δηλώσει πίστη στον νέο Ανώτατο Ηγέτη.

Το Reuters σημειώνει πως η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποτελεί ένδειξη ότι οι σκληροπυρηνικοί συνεχίζουν να ελέγχουν σταθερά την εξουσία στο Ιράν.

Πούτιν: Συνεχάρη τον Μ. Χαμενεΐ για την εκλογή του

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη σήμερα τον Μοζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Παράλληλα ο Πούτιν δήλωσε πεπεισμένος ότι ο Μοζτάμπα θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του, του Αλί Χαμενεΐ ο όποιος σκοτώθηκε σε πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, «με τιμή» και θα ενώσει τον ιρανικό λαό «μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες».

Εξάλλου πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν, ενώ επεσήμανε ότι θέλει να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας», τονίζοντας ότι «η Ρωσία ήταν και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος» του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και η Χεζμπολάχ ορκίστηκαν πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ορκίστηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος εξελέγη ανώτατος ηγέτης και διαδέχεται τον πατέρα του.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «υποστηρίζει την επιλογή του τιμημένου Συμβουλίου των Ειδικών (και) είναι έτοιμο να επιδείξει απόλυτη υπακοή και να θυσιαστεί για να εκπληρώσει τις θείες εντολές» του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ορκίστηκε πίστη σήμερα στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχεται τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση συνεχάρη τον νέο ηγέτη για την εκλογή του και ορκίστηκε συνέχιση της πίστης της.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους.

Τεχεράνη: Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον νέο ανώτατο ηγέτη

Στο μεταξύ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε κεντρική πλατεία της ιρανικής πρωτεύουσας για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ στην Τεχεράνη κρατώντας ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατείχε προηγουμένως τη θέση αυτή και σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η εκλογή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσε "απελπισία" στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

Ο διορισμός του από την Συνέλευση Ειδικών προκάλεσε "απελπισία στους εχθρούς και τους πολεμοχαρείς", σημείωσε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στο X.

Ιρακινές ένοπλες ομάδες χαιρέτισαν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Την ίδια ώρα, ένοπλες, φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ χαιρέτισαν την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση Μπαντρ, μια ένοπλη ομάδα με μεγάλη επιρροή που εκπροσωπείται και στο ιρακινό κοινοβούλιο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «είναι ο τρίτος ηγέτης που κρατά τον πυρσό αυτού του μεγάλου ισλαμικού έργου» και θα φροντίσει για «την ευλογημένη συνέχεια της Ισλαμικής Επανάστασης».

Ο σιίτης ηγέτης Κάις αλ Χαζάαλι, επικεφαλής της οργάνωσης Ασάιμπ Αχλ αλ Χακ, επίσης έκανε λόγο για «τη συνέχιση» και «την ενίσχυση του ρόλου της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως κεντρικού πυλώνα του άξονα της αντίστασης».

Οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, μια άλλη φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση, επίσης χαιρέτισε την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «του καλύτερου διαδόχου για τον καλύτερο προκάτοχο».

Και άλλες φιλοϊρανικές οργανώσεις του Ιράκ, όπως οι Ταξιαρχίες Σαγιέντ αλ Σουχάντα, αλλά και ο σιίτης ιερωμένος Άμαρ αλ Χακίμ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Η Τεχεράνη ασκεί μεγάλη επιρροή στο Ιράκ, όπου υποστηρίζει ένοπλες ομάδες οι οποίες έχουν δει τον οικονομικό και πολιτικό τους ρόλο να ενισχύεται τα τελευταία χρόνια.

