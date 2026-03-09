Πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φαίνεται να δείχνουν αμερικανικό πύραυλο να στοχεύει τη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, η οποία γειτνιάζει με το σχολείο όπου τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν περισσότερα από 150 παιδιά. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον απολογισμό των θυμάτων ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Ένα νέο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Mehr News, ένα ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, είναι το πρώτο που δείχνει πυραύλους να πλήττουν την περιοχή Μινάμπ στο νότιο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το υλικό, το οποίο τραβήχτηκε από γειτονικό εργοτάξιο, δείχνει ένα πυρομαχικό που, σύμφωνα με ειδικούς, προσομοιάζει με αμερικανικό πύραυλο BGM ή UGM-109 Tomahawk να πλήττει τοποθεσία εντός της βάσης των Φρουρών της Επανάστασης. Καθώς η κάμερα στρέφεται προς τα δεξιά, διακρίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού από την κατεύθυνση του σχολείου «Shajareh Tayyiba», όπου τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 δάσκαλοι έχασαν τη ζωή τους.

Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump) ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση, και ταυτίζονται με το ρεπορτάζ του CNN και αναλύσεις ειδικών που καταλήγουν στο ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν πιθανότατα υπεύθυνος για το πλήγμα στο σχολείο.

Αντικρουόμενες δηλώσεις

«Με βάση όσα είδα, αυτό έγινε από το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το Σάββατο, χαρακτηρίζοντας τα ιρανικά πυρομαχικά ως «πολύ ανακριβή».

Η κυβέρνησή του εμφανίζεται πιο προσεκτική. Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ερωτηθείς αν αληθεύουν οι ισχυρισμοί Τραμπ, δήλωσε: «Σίγουρα διερευνούμε το θέμα, αλλά η μόνη πλευρά που στοχεύει αμάχους είναι το Ιράν».

Τεχνική ανάλυση του πυραύλου

Ο Sam Lair, ερευνητής στο Κέντρο James Martin για τις Μελέτες Μη Διασποράς, δήλωσε στο CNN ότι το πυρομαχικό στο βίντεο ταιριάζει με αμερικανικό Tomahawk:

Οπτικά χαρακτηριστικά: Σταυροειδές σχήμα με κεντρικά τοποθετημένα πτερύγια.

Σταυροειδές σχήμα με κεντρικά τοποθετημένα πτερύγια. Μέγεθος: Η απόσταση από το σημείο πρόσκρουσης υποδηλώνει μεγάλο μέγεθος, αποκλείοντας μικρότερα πυρομαχικά (όπως το GBU-69B).

Ειδικοί επισημαίνουν ότι μόνο το Ναυτικό των ΗΠΑ, και όχι το Ισραήλ, διαθέτει πυραύλους Tomahawk, τους οποίους εκτοξεύει από πλοία επιφανείας και υποβρύχια.

Η εγγύτητα βάσης και σχολείου

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το σχολείο και η βάση των Φρουρών της Επανάστασης ήταν κάποτε μέρος του ίδιου συγκροτήματος, μέχρι που υψώθηκε φράχτης το 2016. Ο N.R. Jenzen-Jones, ειδικός στα πυρομαχικά (ARES), ανέφερε ότι τα δεδομένα σκιαγραφούν την εικόνα «πολλαπλών ταυτόχρονων ή σχεδόν ταυτόχρονων πληγμάτων» που έπληξαν τόσο τη βάση όσο και το σχολείο.

Αν και υπήρξαν εικασίες ότι η έκρηξη στο σχολείο μπορεί να οφειλόταν σε αστοχία της ιρανικής αεράμυνας, ο Jenzen-Jones το θεωρεί απίθανο, καθώς οι ζημιές στη βάση υποδηλώνουν χρήση όπλων ακριβείας.

Ζητούν «αμερόληπτη» έρευνα οι Δημοκρατικοί

Μετά τα νέα στοιχεία, Αμερικανοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές της αντιπολίτευσης ζήτησαν σήμερα τη διεξαγωγή μιας «αμερόληπτης» έρευνας του Πενταγώνου αναφορικά με τον βομβαρδισμό του σχολείου, κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ανεξάρτητη ανάλυση υποδηλώνει αξιόπιστα ότι η επίθεση μπορεί να πραγματοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις, κάτι που, αν αποδειχθεί αλήθεια, θα καθιστούσε αυτή την επίθεση μια από τις χειρότερες περιπτώσεις απώλειες αμάχων σε δεκαετίες στρατιωτικών επεμβάσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους ανώτεροι Δημοκρατικοί γερουσιαστές.

«Η δολοφονία μαθητών είναι σοκαριστική υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», πρόσθεσαν, απαιτώντας από τον Χέγσκεθ, να διεξάγει «πλήρη και αμερόληπτη έρευνα» για το περιστατικό.

«Αυτό το περιστατικό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένης της ανοιχτά αλαζονικής στάσης του υπουργού Χέγσκεθ απέναντι στη χρήση βίας, ειδικά όταν δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν δεν θα υπόκεινται σε "ηλίθιους κανόνες εμπλοκής"», τόνισαν οι γερουσιαστές, συμπεριλαμβανομένης της Τζιν Σαχίν, μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

